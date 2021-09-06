Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Opel, Astra’nın yeni altıncı neslini, Opel’in yeni CEO’su Uwe Hochgeschurtz ve Liverpool Spor Kulübü’nün ünlü menajeri Jürgen Klopp’un katılımıyla görkemli bir etkinlikle tanıtıldı. Opel CEO’su lansmanda “Yeni Astra, Opel’in kompakt sınıf tarihinde heyecan verici yeni bir sayfa açacak. Aynı modeli ilk kez hem batarya elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit olarak sunacağız. Yeni Astra ve Astra-e’nin iyi bir izlenim bırakacağına ve birçok yeni müşteriyi markaya çekeceğine eminim” dedi.

Opel Çin piyasasına elektrikle girecek Köklü Alman markası Opel, yeni modellerinin tamamının artık elektrikli olacağını duyurmuştu.