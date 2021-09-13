Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Ülkemizde SUV segmentine olan talep her geçen gün artıyor. Özellikle ailelerin tercihi olan SUV modellerinde ciddi bir rekabet yaşanıyor. Güney Koreli KIA da bu alanda göz dolduran markaların başında geliyor. KIA’nın C segmentindeki SUV modeli Sportage ise oldukça tutulan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Satışlarında yaşanan artış ve ilginin nedenini öğrenmek adına modelin dördüncü neslini sizler için test ettik. Güney Koreli üreticinin 28 yıldır ürettiği Sportage, makyajlı hâli ile karşınızda…. Yakın zamanda tamamen yenilenen beşinci nesil ise henüz yollara yeni çıktı. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, KIA SUV segmentinde son yıllarda yaptığı atılımlarla adından sıkça söz ettirir hâle geldi. Daha şık, daha kaliteli ve konforlu modeller ile tüketicinin karşısına çıkıyor. SUV rekabetindeki pastadan daha fazla pay alma yolunda ilerliyor.

ŞIK VE ATLETİK TASARIM

Testimize konu olan model; Sportage 1.6 CRDI (Dizel), 4x2 önden çekişli, 136 beygir güç üreten, Prestij Dizayn paket. Aracın dış tasarımı oldukça sportif ve agresif bir görünüme sahip. Kaplan burnu ön ızgara, ön tamponda yer alan krom çıtalar ve projeksiyon tipi LED farlar, Sportage’ı atletik bir görsellik kazandırmış. 19 inç jantlar, panoramik cam tavan, sürüş modu seçenekleri, Sportage’ı bir adım öne çıkaran özellikleri arasında… Bagaj üzerinden birbiri ile bağlantılı LED arka stoplar, trafikte dikkat çekiyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1.456 litreye ulaşıyor. Bu rakiplerine göre daha küçük, ancak ihtiyacı karşılayabilecek bir boyut.

YUMUŞAK PLASTİK ÖN PLANDA

Sportage, saklama ve kullanım alanları açısından oldukça verimli görünüyor. USB girişi ve kablosuz şarj alanı bulunuyor. Ayrıca kapı panellerindeki kullanım alanlarına ise 1 litrelik bir şişe rahatlıkla sığabiliyor. Vites arkasındaki bardaklıklar yeterli derecede geniş. Torpidonun kullanışlı oluşu ve gözlük kabı, istenileni veriyor. Koltuk ayarlamaları elektrikli, ayrıca kullanılan deri döşeme şık bir görüntüye sahip. Sportage’ın içi oldukça ferah. Arka koltuktaki diz mesafesi ve tavan boyu, rahatlıkla yolculuk edebilme imkânı tanıyor. Konsolun üstünde kullanılan yumuşak plastik dikkat çekiyor. Kendi rakipleri arasında yumuşak plastiği bu denli fazla kullanan bir model daha yok diyebiliriz. Kısacası iç dizayn ve tasarımı kaliteli bir görünüm sunuyor. 8 inç multimedya ekranı ise talebi karşılayacak boyutta.

NE KADAR KONFORLU ?

Konfor konusunda Sportage, orta-üst seviyede diyebiliriz. 19 inç ince lastikler, ve orta-sert süspansiyon, yolda giderken çukurları ne yazık ki hissettiriyor. Ancak rahatsız edici bir boyutta değil. C-SUV için bu sürüş konforu yeterli denilebilir. Geniş tabanlı 19 inç jantların bir avantajı da yol tutuşu olan etkisi.

ŞEHİR İÇİNDE 5 LİTREYİ GÖRDÜK

Sportage’da kullanılan 1.6 CRDI motor ve DCT şanzıman, otomobilde beklenen gaz tepkilemelerini maalesef vermiyor. Tabiri caizse dip gaz yapıldığında, atak bir his uyandırmıyor. Bunun nedeni kullanılan şanzımanın dışında Sportage’ın 1.590 kiloluk ağırlığı. Drive modu ‘spor’ tarafa aldığınızda bir nebze olsun değişimi hissedebiliyorsunuz ancak bu da yakıt tüketimini artıran bir faktör. Testimizde ilk gün sakin sürüşte, ortalama 5 litre şehir içi yakıt tüketimini yakaladık. İkinci gün ise trafikte denedik ve 7 litreleri gördü. Fabrika çıkışında ise aşağı yukarı aynı rakamlar belirtiliyor.

KIA Ceed 3. nesil ile merhaba dedi Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında bulunan KIA; dinamik tasarıma sahip, yenilikçi teknolojiler barındıran Yeni Kia Ceed modelini ülkemizde satışa sundu.