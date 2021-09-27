Türkiye Gazetesi

800 litre ile pazardaki en geniş bagaj hacmine sahip Yeni Express Combi 182.900 TL’den, Van modeli ise 159.900 TL’den başlayan özel lansman fiyatlarıyla tüketiciyle buluşurken müşterilere 50 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı sunulacak. Dinamik tasarım çizgilerinin yanı sıra 1.5 DCİ motorun kullanıldığı Yeni Renault Express Combi ve Express Van, geliştirilen sürüş destek sistemleri ve 8” geniş ekranlı EASY LINK multimedya sistemi gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.