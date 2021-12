Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Toyota tarafından düzenlenen ve yeni nesil otomobil fuarı olarak öne çıkan Kenshiki Forum, üçüncü kez Belçika’da Brüksel Expo’da gerçekleştirildi. Etkinlikte elektrikli bZ4X’in Avrupa prömiyerini, spor model GR 86 Avrupa prömiyerini ve Corolla Cross’un Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda Yaris GR Sport, GR Yaris Hydrogen modellerini tanıttı.



Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA HAZIRIZ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yaptığı açıklamada ”Markamız otomotivde olduğu kadar insan hayatına dokunacak teknolojiler konusunda da her zaman ileriyi gören bir yapıya sahip. Bugün Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın doğa dostu otomobiller konusunda ciddi kararlar alırken Toyota, bu konuda 50 yıl önce çalışmalara başlamıştı. 1997 yılında seri üretim ilk hibrit modelle başlayan bu yolculukta, şimdi her binek modelinin birer hibrit versiyonunun bulunduğu ürün gamına dö-nüştü. Ve hibritlerle başlayan elektrifikasyon sürecinde markamız, elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek. Biz Toyota olarak elektrikli araçlara hazırız. Ülkemiz de dâhil olmak üzere her ülke elektrikli otomobiller konusunda kendi dinamikleri çerçevesinde yatırımlar yapacaktır. Çevreyi koruma konusunda sadece egzozdan çıkan emisyonlara odaklanmamak gerek. Bunun için aracın üretiminden kullanımına ve aracın geri dönüştürülmesine kadar olan süreçte oluşan karbon ayak izine de önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

