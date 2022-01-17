Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD); Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün düzenlenen basın toplantısında sektörle ilgili önemli konu başlıklarına değindi. 2021 yılının üretimde 2020 ile hemen hemen aynı kaldığına dikkat çeken Yenigün; “Avrupa’da yüzde 4’lük bir azalma, dünyada yüzde 2’lik bir artış söz konusu. Ama 2021’de dünya genelinde 10,3 milyon adet araç yarı iletken nedeniyle eksik üretildi. Bu, çok ciddi bir rakam, yılın ilk başlarında ön görümüz 5-6 milyon civarındayken her geçen ay işler biraz daha sıkıntılı ilerlemeye başladı ve 10 milyonun üzerinde eksik üretimle tamamlandı. Burada tabi sevindirici haberler var. İhracatta adet bazında az da olsa ufak bir artış var. İhracat tutarında da çok ciddi bir artış var. İhracatın kg başına değeri 10,62. Bu, bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. “Yeterli mi?” derseniz asla yeterli demem. Çok net söylüyorum; bunun 20 olması lazım” dedi.

TEDARİK SIKINTISI DEVAM EDECEK

Özellikle 2017 rakamlarını referans aldıklarını sözlerine ekleyen Yenigün , “2015-2017 yılları arası bizim en mutlu olduğumuz yıllardı. 1 milyonluk bir pazara sahiptik. İhracat rakamları 1,3 milyon civarındaydı. 1,7 milyon civarında da üretim yapıyorduk. O günleri hala özlüyoruz demiştik. O günler gelse bu araç başına transfer fiyatı yükselmesiyle beraber 10,62’ye gidilen kilogram başına dolar değeriyle o adetleri yakaladığımızda; ihracatımız sadece otomotiv sanayini değil, bu memleketteki herkesi çok çok daha memnun edecek bir parasal değere gelecek. O günleri bekliyoruz. Sektörümüzde dengeleri değiştiren çok faktör. Her akşam tedarik zinciri toplantımız oluyor. Her gün yeni bir resim çıkıyor ortaya. Tabii bunun detayında tedarikçilerin yaşadığı sıkıntılar, özellikle Çin kaynaklı hammadde sıkıntıları ve tabii ki, bir miktar Omicron öncesi dönemde yaşadığımız özellikle Uzakdoğu’da Omicron öncesi varyantın oluşturduğu üretimde sıkıntılar, kapanan fabrikalar. Özetle tedarik sıkıntısı genel anlamda devam edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki ikinci yarı yılda, yani birinci yarı yıl böyle gidecek, 6’ncı aydan sonra bir miktar iyimserliğimiz var. 2023’ün ilk çeyreği sonundan itibaren de hayatın normale dönebileceğini değerlendiriyoruz.

Otomotivde ham madde fiyatları yüzde 140 arttı Ham madde fiyatlarındaki artışların, maliyetleri direkt etkilediğini söyleyen OSD Başkanı Yenigün “Uzun soluklu politikaların geliştirilmesi ve öngörülebilirliğin artmasını; ülkemizin yatırım çekiciliğini olumlu etkileyecek en kritik unsurlar olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye'nin otomotiv sektörü 'çip krizi'ne rağmen geçen yılki ihracat rakamlarını aştı Türkiye'nin otomotiv sektörü ocak-ekim dönemi dış satımı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 23 milyar 852 milyon 903 bin dolara yükseldi.