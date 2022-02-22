Türkiye Gazetesi

The Elec’in haberine göre, söz konusu Güney Koreli şirket, yarı iletken montajı, paketlenmesi ve entegre devrelerin test edilmesini içeren bir dizi sistemi Apple için geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl başladığı iddia edilen projenin 2023'te tamamlanması bekleniyor.

Haberde, “Güney Koreli OSAT firması, Tesla tarafından kullanılanlara çok benzeyen otopilot işlevini çalıştıran bir çip için modül üzerinde çalışıyor. Yapay zeka (AI) hesaplamalarını denetleyen bu tür çipler, genellikle diğer işlevlerin yanı sıra bir sinirsel işlem birimi, CPU, GPU, bellek ve kamera arayüzünü entegre eder.” denildi.

Projenin, Apple'ın Güney Kore'deki bölge ofisleri tarafından yönetileceği söyleniyor. Rapora göre Apple'ın ofisleri proje için malzeme listesi haklarını aldı ve siparişi yerine getirmek için Güney Koreli OSAT firmasını seçti.

APPLE CAR NE ZAMAN GELECEK?

TheElec, bu hareketi, Apple’ın ürünlerinde tedarikçi olarak görev yapan Foxconn şirketiyle ilişkilendiriyor. Çünkü Foxconn, ABD ve Tayland'da 'Apple Car' için montaj hattı sağlayacağını iddia ederek, elektrikli araç fabrikaları inşa ediyor. Foxconn, tesislerin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesini planlıyor. Ancak Apple'ın otonom aracının seri üretimi için kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz.

Bu arada, geçtiğimiz Aralık ayında, Apple temsilcilerinin 2021 yazında Asya’daki yerel tedarikçilerle görüştüğü iddia edilmişti. Uzun süredir, Apple'ın elektrikli aracı için tedarikçi seçme sürecinde olduğu konuşuluyor.

Apple'ın Koreli üreticilere olan ilgisi, iddiaya göre Apple'ın tedarik zincirinde bir yer edinmek için hararetli bir savaşa yol açtı. Bununla birlikte, Apple özellikle Koreli şirketlerin pil üretimi konusundaki deneyimleriyle ilgileniyor.

Önceki haberlere göre, Apple'ın aracı için tedarikçi seçimini bu yılın sonuna kadar tamamlaması ve ardından önümüzdeki iki ila üç yıl içinde tam ölçekli geliştirme ve seri üretime başlaması bekleniyor.

Bazı söylentiler Apple'ın 2024'te araba üretimine başlayacağına yönelik olsa da Apple analisti Ming-Chi Kuo, bir Apple Car’ın piyasaya sürülmeye hazır olmadan önce en erken 2025 ila 2027 arasında üretime geçeceğini düşünüyor. Kuo, tanıtımın ise 2028 veya daha sonrasında olacağını ileri sürdü.

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