Türkiye Gazetesi

Yerli milli imkanlarla üretilen yerli otomobil TOGG’da sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından EPDK harekete geçti. Şarj ağı işletmeciliği yapacak şirketlere ilişkin şartları belirleyen EPDK "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan şartlara göre şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek.

LİSANS HİÇBİR SÜRETTE DEVREDİLMEYECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tarafından düzenlenen şartlara göre, lisans hiçbir surette devredilemeyecek. Lisans en fazla 49 yıla kadar verilebilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek.

6 AY İÇİNDE 50 ADET ŞARJ ÜNİTESİ

Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak. Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 5'i ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet otoyollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçteki şarj niteliğinde olması zorunlu olacak.

Şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde şarj hizmeti sağlayan kişilerin durumlarını bu yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekecek.

3 BİN TL BEDELİ OLACAK

Şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarının 4 milyon 500 bin lira olması kararlaştırıldı. Sabah'ın haberine göre şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma bedeli 300 bin lira, lisans tadili bedeli 14 bin lira ve lisans sureti çıkartma bedeli de 3 bin lira olarak belirlendi.

Togg CEO'su Karakaş müjdeyi verdi: 12 ayda bin şarj istasyonu Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'a ilişkin yeni bir açıklama heyecana neden oldu. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’ın yaptığı açıklamaya göre, 12 ay içinde toplam bin adet şarj istasyonu kurulacak.

Yerli otomobilden bir başarı daha! Togg, 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri' listesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Great Place to Work Enstitüsü’nün 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri' listesine girdi. Togg, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiklerini belirtti.

Yerli otomobil Togg, Türkiye'de ilk kez sergilendi Türkiye’nin yerli otomobili Togg, ATO Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde (EKO İKLİM) Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. Etkinlikte sergilenen Togg’dan yeni görüntüler geldi.