Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşları elektrikli otomobillere yöneltiyor. Hâlen istasyon ve menzil konusunda gidilecek çok yol olsa da yakın zamanda bu sorunların çözüleceği biliniyor. Bu hafta Hyundai’nin elektrikli modeli Kona’yı sizler için deneyimledik. B-SUV segmentinde yer alan Hyundai Kona, 2017 yılında satışa sunuldu. 2020 yılında makyajlandı. O dönemde benzinli motor ile geldi. 2020 yılının sonunda ise tamamen elektriklenerek satışa sunuldu. Otomobilin dış tasarımından başlarsak, ilk görüşte elektrikli olduğunu anlamak mümkün. Çünkü ön yüzünde bir ızgara ve hava girişi yer almıyor. Açıkçası elektrikli otomobillerin ön profilinde yer almayan ızgara ve hava girişleri çok estetik durmuyor. TOGG’da olduğu gibi en azından fonksiyonel olmasa da görünüm olarak bir ızgara konulabilir. Bunun çok daha şık duracağını düşünüyorum. Gündüz LED’leri oldukça dikkat çekiyor. Yine alt kısmında yer alan far grupları da tasarım olarak iyi dizayn edilmiş. Kısacası ön kısımdan bakıldığında sportif bir duruşu var. Arka kısımda da standart Kona’ya göre bazı değişikliklere gidilmiş. Arka difüzörde yatay krom şeritler dikkat çekiyor. Ayrıca Kona’da 10 farklı renk seçeneği mevcut. 17 inç jantlar biraz küçük kalmış denebilir. Ancak tasarım olarak elektrikli olduğunu belli ediyor.

SINIFINA GÖRE GENİŞ VE YÜKSEK

Küçük sınıf bir SUV olmasına rağmen, aks mesafesi ve boyutları oldukça yeterli. Bu durum iç kısma da olumlu yansımış. İçerisi kendi segmentine göre geniş ve ferah diyebiliriz. Açılır cam tavan da bu durumu destekleyen ayrı bir detay olmuş. Kona’da ön koltuklar elektrikli. Bunlar yarı kumaş yarı deri kaplı... İç kısmında sert plastik kullanıldığını görüyoruz. Ancak bu kalitesiz durmuyor. Kona’da 10,25 inçlik dijital bir gösterge yer alıyor. Bu gösterge sürüş modunuza göre değişiyor. (Sport, normal, ECO) Burada ileri görüş destek seçenekleri, Yol güvenliği, yol bilgisayarı ve otomobil hakkında her detayı bu ekrandan görebiliyorsunuz. Multimedya ekranı da 10,25 inç büyüklüğe sahip. Oldukça kullanışlı ve ergonomik duruyor. Apple Car ve Android Auto desteği bulunuyor ancak kablosuz bağlanılamıyor. Kablosuz şarj özelliği olduğunu da söyleyelim. Ayrıca ısıtmalı koltukları da belirtelim. Kısacası donanım özellikleri günlük kullanım için gayet yeterli.

EVDE 9 BUÇUK SAATTE DOLUYOR

Test ettiğimiz Kona, 150 Kw’lık bir elektrikli motora sahip. Bu da 204 beygir güç üretim kapasitesine eşit. Bu rakam küçük sınıf bir SUV için oldukça iddialı bir değer. 0’dan 100 kilometre hıza 7,9 saniyede ulaşan Kona’nın maksimum hızı ise 160 kilometre. Fabrikada bir hız kesici uygulandığı açık. Otomobilin 484 kilometre menzili bulunuyor. Biz test sürüşümüzde 400 kilometre menzili yakaladık. 100 kilometrede 14 kilowatt saat yakıt tüketimi bulunuyor. 50 Kw hızlı şarj ile yüzde 10 doluluktan yüzde 80 doluluğa 50 dakikada ulaşıyor. Bu da 140 TL civarına tekabül ediyor. Yüzde 80 şarj ile de 320 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Evde şarj etmek isterseniz, yüzde 10 doluluktan, yüzde 90 doluluğa 9 buçuk saatte ulaşıyor. Ev tipi şarj ile 9 buçuk saatte dolarken, 80 TL elektrik harcıyor. Oldukça ekonomik olan elektrikli Kona’nın bugünkü kurdan fiyatı 800 bin TL civarında. Fiyat-performans açısından oldukça mantıklı bir otomobil diyebiliriz.