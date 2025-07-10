850 binden fazla araç için alarm! Ford hepsini geri çağırdı
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ünlü otomotiv şirketi Ford, düşük basınçlı yakıt pompalarının arızalanabileceğini, bu sebeple motorlarının stop edebileceği endişesiyle ABD genelinde 850 binden fazla aracı geri çağırıyor.
Dünyanın önde gelen otomobil markalarından olan Ford, ABD genelindeki 850 binden fazla aracını geri çağırdı.
ARAÇLARI GERİ ÇAĞIRDI
Otomobil devi, aracın düşük basınçlı yakıt pompalarının arızalanabilme potansiyeli taşıdığını, bunun da motorların stop etmesine yol açabileceğini bildirdi. Uyarı, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından da paylaşıldı.
NHTSA'ya göre etkilenen modeller arasında 2021-2023 Ford Bronco ve 2021-2022 Mustang yer alıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı