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850 binden fazla araç için alarm! Ford hepsini geri çağırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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850 binden fazla araç için alarm! Ford hepsini geri çağırdı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü otomotiv şirketi Ford, düşük basınçlı yakıt pompalarının arızalanabileceğini, bu sebeple motorlarının stop edebileceği endişesiyle ABD genelinde 850 binden fazla aracı geri çağırıyor.

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından olan Ford, ABD genelindeki 850 binden fazla aracını geri çağırdı. 

850 binden fazla araç için alarm! Ford hepsini geri çağırdı - 1. Resim

ARAÇLARI GERİ ÇAĞIRDI

Otomobil devi, aracın düşük basınçlı yakıt pompalarının arızalanabilme potansiyeli taşıdığını, bunun da motorların stop etmesine yol açabileceğini bildirdi. Uyarı, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından da paylaşıldı.

NHTSA'ya göre etkilenen modeller arasında 2021-2023 Ford Bronco ve 2021-2022 Mustang yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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