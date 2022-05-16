Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Beşinci nesil Sportage modelinin Türkiye lansmanında konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel “Markamız 2027’ye kadar 14 elektrikli model geliştirecek. Biz de Türkiye’de bu dönüşüme hem yeni modelleri getirerek hem bayilerimizi yapılandırarak ayak uyduracağız. Evet üretim ve döviz kuru tüm sektörü etkiledi ama 2022 yılında toplamda 12 modeli Türkiye pazarında satışa sunmayı planlıyoruz. “Güçlü Üçlü” olarak konumlandırdığımız Picanto, Rio ve Stonic modellerimiz, Kia’nın amiral gemisi Sportage modelinin beşinci nesli ve SUV denilince akla ilk gelen modellerimizden Sorento ile pazar payımızı yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2021 yılında SUV modellerinin toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 34’e ulaştı. Stonic, XCeed, Yeni Sportage ve Yeni Sorento ile bu sınıfta oldukça iddialıyız” dedi.

Teknolojinin 4x4’lük hâli Yeni Kia Sportage Kia, dünyadaki SUV kültüründe önemli bir mirası olan Sportage’ın beşinci neslini Türk kullanıcılarıyla buluşturdu.