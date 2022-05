Türkiye Gazetesi

Yollara çıkmak için gün sayan TOGG ile ilgili kiritk bir başaıya daha imza atıldı.Gemlik tesislerinde çalışmalar aralıksız devam ederken, TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği aktarıldı.

"Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık" denilen açıklamada, "Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca üretim anına ilişkin bir de video yer aldı.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME HAZIR

Öte yandan, TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV ise pazara çıkacak.

TOGG CEO'SU KARAKAŞ 2023 MART AYINI İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yeni nesil yerli otomobil ve otomobilin geleceği hakkında bilgi verdi. Karakaş, "Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanımıza rezerve etmiştik. Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG’ları görmemizi sağlayacağız" dedi.

Henüz talep toplamaya başlamadıklarını belirten Karakaş, "Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz. Ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok. Normalde sürece göre çerçeve de uyduğu sürece aracımızın hazırlığıyla ilgili orada bir sıkıntımız yok. Bunu yapabiliriz. Diğer yeni nesil araç üreticilerinin yaptığı gibi. İlk etapta C segmentinde SUV ile yola çıkıyoruz. Projemizin 15 yıllık süreci içerisinde 5 tane toplam modelimiz var. Bundan sonra çıkacak modelimiz de C segmentinde bir sedanımız olacak. Takribi 18 ay kadar bir süre sonra. Ondan sonra da bir hatchback modelimiz çıkacak. Ondan sonra da C segmentinmden B segmentine geçerken daha küçük bir SUV’umuz olacak" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil Togg, Almanya'da görüntülendi Türkiye’nin yerli otomobili Togg bu kez yurtdışında görüntülendi. Almanya’da test aşamasında meraklıların kameralarına yansıdı.