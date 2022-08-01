Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ve Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda son teknolojiye sahip araçlar üreten şirket, iç pazardaki başarısının yanı sıra ihracattan elde ettiği gelirle de ülke ekonomisine katkısını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk, toplam 1.118 adet otobüs ile 2022 yılının ilk yarısında en fazla otobüs ihraç eden şirket olurken, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüs modelleri 2022 yılının OcakHaziran döneminde toplam 26 ülkeye ihraç edildi. Yılın ilk yarısında Türkiye iç pazarına 1.843 adet kamyon, 4.050 adet de çekici olmak üzere toplam 5.893 adet araç satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki gelenekselleşen liderliğini söz konusu dönemde de korudu. İç pazardaki başarılı ivmesini ihracata da yansıtan şirket, yılın ilk 6 ayında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği toplam 6.509 adet kamyon ve çekiciyi Avrupa ülkelerine ihraç etti.

Mercedes-Benz 1 milyon arasını geri çağıracak Mercedes-Benz, fren sistemini etkileyen bir sorun nedeniyle 1 milyon aracını geri çağırdı.