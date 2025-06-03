Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Aracın tamamına kadar kredi! Mercedes-Benz’den bahar fırsatı

Aracın tamamına kadar kredi! Mercedes-Benz’den bahar fırsatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aracın tamamına kadar kredi! Mercedes-Benz’den bahar fırsatı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran kampanyasını duyuran Mercedes-Benz Otomotiv, E220, EQB 250, C200 ve GLC 180 gibi binek modellerine özel fırsatlar sunarken Vito, Sprinter ve EQV gibi ticari modellere de 10 aya varan vadelerle satın alma imkanı sunuyor. Mercedes-Benz Certified kullanılmış araçlarda ise 650.000 TL krediye 5 ay vadede 0 faiz teklif ediliyor, işte detaylar...

Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’le birlikte sunduğu otomobil ve hafif ticari araç alımlarına özel Haziran ayı finansman seçenekleri kapsamında Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel olarak E 220 d 4MATIC modelinde araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay taksitle %4,11 vade oranlı ödeme imkanı sunuyor.

Aracın tamamına kadar kredi! Mercedes-Benz’den bahar fırsatı - 1. Resim

Ayrıca tüm bireysel ve kurumsal müşteriler EQB 250, C 200 Sedan, E 180, E 220 d, GLC 180, GLC 300 d ve GLC 180 Coupé modelleri için birbirinden farklı ödeme seçenekleri olan finansman destek sağlanıyor.

Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyalarında ise Vito modelinde 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 6 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,09 faiz teklif ediliyor.

Aracın tamamına kadar kredi! Mercedes-Benz’den bahar fırsatı - 2. Resim

Sprinter’da ise 1.000.000 TL kredi için, 7 ay vadede %0 faiz veya 1.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,19 faiz sunuluyor.

Markanın elektrikli HTA modeli EQV ise 500.000 TL kredi kullanımında 10 ay vadede %0 faizle alınabiliyor. Öte yandan eSprinter modelinde ise 7 ay vadeli 1.000.000 TL kredi %0 faizle sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified ikinci el araçlarda ise Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından 650.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz kampanyası bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Togg mu Tesla mı? Otomotivde yeni rekor geldi, satılan her 5 araçtan biri elektrikli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Togg mu Tesla mı? Otomotivde yeni rekor geldi, satılan her 5 araçtan biri elektrikli oldu - T-OtomobilVe rekor geldi! Her 5 araçtan biri...Sıfır otomobillere Haziran 2025 zammı! Cherry, Honda, Suzuki fiyatları güncelledi, Toyota ise... - T-OtomobilSıfır otomobillere haziran zammıT10F'in fiyatı ne olacak? Togg’un stratejisi ipuçlarını veriyor - T-OtomobilHerkesin merak ettiği soru: Fiyatı ne olacak?Ayın fırsatı Togg'dan geldi! Faizsiz kredi, 48 ay vade... Otomobil alacaklar bu habere dikkat - T-OtomobilAyın fırsatı Togg'dan geldi! Faizsiz kredi...ABD’de son iki yılda en çok geri çağırma Ford’tan geldi - T-OtomobilDireksiyon sisteminde tespit edildi! Otomotiv devinden rekor geri çağırmaOtomotiv devi mi, sosis kralı mı? Volkswagen yine şaşırttı! - T-OtomobilOtomotiv devi mi, sosis kralı mı? Volkswagen yine şaşırttı!
Sonraki Haber Yükleniyor...