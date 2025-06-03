Aracın tamamına kadar kredi! Mercedes-Benz’den bahar fırsatı

Haziran kampanyasını duyuran Mercedes-Benz Otomotiv, E220, EQB 250, C200 ve GLC 180 gibi binek modellerine özel fırsatlar sunarken Vito, Sprinter ve EQV gibi ticari modellere de 10 aya varan vadelerle satın alma imkanı sunuyor. Mercedes-Benz Certified kullanılmış araçlarda ise 650.000 TL krediye 5 ay vadede 0 faiz teklif ediliyor, işte detaylar...

Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’le birlikte sunduğu otomobil ve hafif ticari araç alımlarına özel Haziran ayı finansman seçenekleri kapsamında Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel olarak E 220 d 4MATIC modelinde araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay taksitle %4,11 vade oranlı ödeme imkanı sunuyor.

Ayrıca tüm bireysel ve kurumsal müşteriler EQB 250, C 200 Sedan, E 180, E 220 d, GLC 180, GLC 300 d ve GLC 180 Coupé modelleri için birbirinden farklı ödeme seçenekleri olan finansman destek sağlanıyor.

Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyalarında ise Vito modelinde 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 6 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,09 faiz teklif ediliyor.

Sprinter’da ise 1.000.000 TL kredi için, 7 ay vadede %0 faiz veya 1.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,19 faiz sunuluyor.

Markanın elektrikli HTA modeli EQV ise 500.000 TL kredi kullanımında 10 ay vadede %0 faizle alınabiliyor. Öte yandan eSprinter modelinde ise 7 ay vadeli 1.000.000 TL kredi %0 faizle sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified ikinci el araçlarda ise Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından 650.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz kampanyası bulunuyor.