Audi’yi krizden kurtaracak model: Yeni Q3 SUV

Audi, kompakt premium SUV segmentinde sevilen modellerinden Q3'ün üçüncü nesli, iddialı özellikler vitrine çıkıyor. Dış tasarımında markanın yeni tasarım dilini tam manasıyla yansıtan araç, iç mekanda dijitalleşme ve güvenlik sistemleriyle öne çıkıyor. Yenilenen model; Audi’yi satış grafiklerinde yukarı taşıyabilcek mi; gelin özelliklerine birlikte bakalım...

Yeni Audi Q3, önceki nesle göre daha belirgin bir tasarıma sahip. Geniş tek çerçeveli ızgarası ve aerodinamik olarak şekillendirilmiş farları dikkat çekiyor.

Yandan bakıldığında, yatay omuz çizgisi aracın üst ve alt bölümlerini görsel olarak ayırarak ışık ve gölge dağılımı oluşturuyor. Arka bölümde ise opsiyonel dijital OLED stop lambaları, kesintisiz bir LED şerit ve aydınlatmalı halkalarla destekleniyor.

Ön kısımda yer alan dijital Matrix LED farlar, Audi Q3'te ilk kez mikro-LED teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, yol aydınlatmasını önemli ölçüde iyileştirerek daha belirgin bir kontrast sağlıyor.

Far fonksiyonları, sürücü destek sistemleriyle daha sıkı bir şekilde entegre edilerek sürüş güvenliğini artırıyor.

AKUSTİK YALITIMLI ÖN CAM

İç mekanda, yeni direksiyon kontrol ünitesi sayesinde orta konsolda daha fazla depolama alanı ve yeni bir kullanıcı deneyimi sunuluyor.

İlk kez iki yeni direksiyon kolonu kolu entegre edilmiş; sağdaki vites seçici, soldaki ise ışık ve silecek fonksiyonlarını kontrol ediyor.

Audi kompakt segmentinde ilk kez ön yan camlar için akustik yalıtım camı seçeneği sunularak, özellikle yüksek hızlarda iç mekan akustiği iyileştirilmiş. Arka koltuklar ileri geri hareket ettirilebiliyor ve sırtlık açısı ayarlanabiliyor.

HALA DİZEL SEÇENEĞİ VAR

Yeni Audi Q3, kısmen elektrikli ve verimli motor seçenekleriyle piyasaya sürülüyor. Giriş seviyesi model, hafif hibrit teknolojisine sahip dört silindirli benzinli motorlu Q3 SUV TFSI 110 kW olarak belirlenmiş. Uzun mesafe sürüşleri için Q3 SUV TDI 110 kW dizel seçeneği de mevcut.

Model yelpazesinde ayrıca, elektrikli menzili 119 kilometreye kadar (WLTP) çıkan bir plug-in hibrit (PHEV) versiyon olan Q3 SUV e-hybrid 200 kW bulunuyor. Bu model, 25.7 kWh brüt kapasiteli yüksek voltajlı bir bataryaya sahip ve ideal koşullarda 50 kW DC hızlı şarj imkanı sunuyor.

Geliştirilen standart süspansiyon, iyileştirilmiş bir sürüş deneyimi sağlarken, opsiyonel spor süspansiyon ve iki valfli amortisör kontrollü süspansiyon da sunuluyor. Adaptif sürüş asistanı plus gibi sürüş destek sistemleri, konfor ve güvenliği artırırken, sürücü yorgunluğunu izleyen bir iç kamera ve otomatik park manevraları için öğrenme fonksiyonları da bulunuyor.

Yeni Audi Q3, Ekim 2025'te Almanya ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Siparişler yaz aylarında alınmaya başlayacak. Başlangıç fiyatının Avrupa pazarında benzinli model için 44.600 Euro, plug-in hibrit model için ise 49.300 Euro olması bekleniyor.