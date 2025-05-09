Audi’den Çin’e özel elektrikli bomba: 787 HP - 770 KM

MG’nin üreticisi SAIC Motor ile üretimde ortaklık kuran Audi, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği E5 Sportback modelini showroomlarda sergilemeye başladı. İlginç tasarımıyla dikkat çeken araç, 4.870 mm boyutuyla D segmentinin sınırlarını zorlarken; 787 beygirlik motoru, 3,4 saniyelik 0-100 km/s değeri ve 770 km’ye varan elektrikli menziliyle ön plana çıkıyor.

Audi ve SAIC iş birliğini yöneten Fermín Soneira, E5 Sportback modelini tanımlarken kullandığı şu ifadelerle aslında bu aracın “türünün ilk örneği” melez bir Audi olduğunu doğruluyor: “Alman otomotiv mühendisliğini Çin'in dijital yenilikleriyle birleştiren, teknoloji meraklısı müşterilerin beklentilerini tam anlamıyla karşılayan ‘Gelişmiş Dijitalleştirilmiş Platform’ üzerine inşa edilen ilk modelimiz Audi E5 Sportback’le karşınıza çıkmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Avrupa’da zor bir dönem geçiren Audi, ABD tarafında ise Trump’ın otomotiv pazarı için ortaya koyduğu tarifeler öncesinde gücünü ciddi oranda kaybetmişti. Marka, Tesla ve BYD dışında kalan tek oyun alanı olarak belirlediği premium elektrikli pazarında, şimdi de şansını Çinli ortağı ve Çin pazarıyla denemek istiyor.

BU NASIL BİR TASARIM AUDI?

Markanın kendi ürün grubundaki tüm modellerin aksine, sıra dışı bir tasarım diliyle karşımıza çıkan E5 Sportback; biraz Porsche Panamera’yı, biraz da sınıfın yeni delikanlısı Zeekr 007 GT modelini andıran bir duruş sergiliyor. Ön kaput çizgisinin altına gizlenen farlar, LED aydınlatmalar ve benzer bir tasarım anlayışının arka stop grubuna da uygulanması; crossover, SUV ve fastback tasarım öğelerinin karışımıyla birleşince alışılması zaman alabilecek bir görünüm ortaya koyuyor. İlk bakışta diğer Audi modellerinde uyandırdığı o hayranlık hissi, ne yazık ki bu otomobilde eksik kalıyor.

16 MİLYON RENK SEÇENEĞİNE SAHİP AYDINLATMA

4.870 mm uzunluğa ve 2.950 mm dingil mesafesine sahip olan model, D segmentinin sınırlarını zorlayan boyutlarının yanında kabin içinde sunduğu 59 inçlik panoramik 4K ekran sistemiyle de şaşkınlık uyandırıyor. Çinlilerin en sevdiği özelliklerin başında gelen LED aydınlatma teknolojisi ise bu araçta dairesel desende düzenlenmiş 469 ayrı LED ünitesiyle dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ BİR BİLGİSAYAR GİBİ

Qualcomm Snapdragon 8295 yonga setiyle çalışan AUDI OS işletim sistemine sahip araç; dokunmatik ve sesli etkileşim yetenekleri bulunan yapay zekâ desteğiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca gelişmiş LIDAR sisteminde toplam 29 sensör görev yapıyor.

E5 Sportback serisinde iki ve dört çeker seçenekleri yer alırken, Quattro olarak adlandırılan versiyon; 787 beygirlik güç çıkışı sayesinde sadece 3,4 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. 800V ultra hızlı şarj sistemine sahip olan bu versiyon, uygun koşullarda sadece 10 dakikalık şarjla 370 kilometrelik menzil kazanabiliyor.

Araç şu an için yalnızca Çin pazarında satışa sunulmuş durumda. Versiyona göre değişiklik gösteren modelin ortalama fiyatı ise 40 bin dolar seviyesinde.