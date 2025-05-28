BMW'den koleksiyon garajlarına özel konsept: Speedtop

İtalya'daki Como Gölü kıyısında düzenlenen prestijli Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025 etkinliğinde, spor Touring segmentini yeniden tanımlayan özel bir konsept tanıtan BMW, söz konusu model için “sınırlı sayıda” seri üretim açıklaması yaptı. Şimdiden koleksiyonerlerin radarına giren Speedtop’ın kaputunun altında ise markanın en güçlü V8 mimariye sahip motoru yer alacak…

BMW Concept Speedtop için düzenlenen lansmanda “Markanın tasarım DNA'sını yansıtarak durağan halde bile dinamizm ve zarafet sunuyor” ifadeleri ile davetlilerin önünde örtüsü kaldırılan araç büyük beğeni topladı. Tanıtımda konuşma yapan Tasarım Bölümü Başkanı Adrian van Hooydonk; “Speedtop, benzersiz profiliyle otomotiv sektöründe farklı bir noktayı işaret ediyor ve tüm BMW modelleri için bir "ünlem işareti" niteliği taşıyor. BMW Skytop modeli ile benzer bir form dilini paylaşan bu özel konseptimiz, koleksiyonerler ve meraklılar için son derece sınırlı sayıda üretilecek özel bir model” ifadeleri kullandı.

KÖPEK BALIĞI BURNU

Dış tasarımında, ön kısmın belirgin V şekli, köpekbalığı burnu, ince ön farlar ve aydınlatılmış böbrek ızgarası Concept Speedtop'a orijinal bir görünüm kazandırıyor. Kaputtan tavana ve arka spoylere uzanan merkezi çizgi, araca dinamik bir Touring profili verirken, tavandaki "Floating Sunstone Maroon"dan "Floating Sundown Silver"a renk geçişi bu formu vurguluyor. Özel olarak tasarlanmış iki tonlu, 14 kollu jantlar ise zarafeti tamamlıyor.

İç mekanda ise en küçük ayrıntıya bile büyük özen gösterilmiş. Geleneksel brogue tarzı deri işlemeler ve dış renkle uyumlu iki tonlu renk ve malzeme konsepti, yüksek işçiliği ortaya koyuyor. İç mekan, deri kaplı bagaj bölümü ve özel Schedoni iş birliğiyle tasarlanan kişiye özel çantalar ile lüks ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

SADECE 70 ADET ÜRETİLECEK

Performans açısından Concept Speedtop, BMW'nin şu anda sunduğu en güçlü V8 motorla donatıldı. Geçtiğimiz yılki Concept Skytop'un gördüğü yoğun ilgi üzerine, bu yıl Concept Speedtop'un da 70 adetlik sınırlı bir üretim serisiyle siparişe açıldığı belirtildi. Bu, markanın özel modellere olan talebi karşılamadaki kararlılığını gösteriyor.