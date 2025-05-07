Bursa’da dört fuar birden tek çatı altında

Başta elektrikli araç ekosistemi olmak üzere enerjiden, dijital dönüşüme, intralojistikten, yapay zekaya sahip şart teknolojilerine kadar pek çok başlıkta sektörel çözümler ve teknolojileri tek çatı altında buluşturan organizasyon 08-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Türkiye’nin yenilikçi sektör fuarları arasında yer alan Go Green Türkiye, Go Energy Türkiye, Go Digital Türkiye ve Go Intralogistics Türkiye, 08-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Enerjiden dijital dönüşüme, intralojistikten, elektrikli araç ekosisteminden akıllı sistemlere kadar pek çok başlıkta sektörel çözümler ve teknolojiler tek çatı altında buluşuyor.

GO GREEN TÜRKİYE

Elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan, 60’tan fazla markanın katılacağı ve birçok yeni ürün lansmanının yapılacağı Go Green Türkiye’de elektrikli araçlar, şarj teknolojileri, ekipmanları ve donanımları, tek çatı altında toplanıyor. Ayrıca sektöre yön veren konferanslar ve ziyaretçiler için elektrikli araç test sürüşleri gerçekleştirilecek.

GO ENERGY TÜRKİYE

Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği, elektrikli sistemler ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin sergileneceği Go Energy Türkiye, enerji sektörünün yerli ve yabancı profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuarda, güneş enerjisi sistemlerinden depolama çözümlerine, şarj istasyonlarından enerji altyapısına kadar birçok yenilikçi ürün ve hizmet tanıtılıyor.

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GO DIGITAL TÜRKİYE

Go Digital Türkiye Fuarı; yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, siber güvenlik, yazılım ve otomasyon alanlarında en güncel dijital dönüşüm teknolojilerini katılımcılarla buluşuyor. Kurumsal dijitalleşme adımlarında rehber niteliğinde olacak bu etkinlik, firmaların dijital çağa uyum sağlamasını sağlayacak çözümler sunmayı hedefliyor.

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GO INTRALOGISTICS TÜRKİYE

Depo yönetim sistemleri, otonom taşıma robotları, endüstriyel yazılımlar ve akıllı intralojistik çözümleriyle öne çıkan Go Intralogistics Türkiye, üretim ve lojistik süreçlerinde dijitalleşmeyi destekleyen yenilikçi teknolojilere odaklanıyor.