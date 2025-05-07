Ferrari elektrikli modeli için tarih verdi: 9 Ekim 2026

Efsane egzoz sesi tarihe mi karışıyor? Her ne kadar otomobil tutkunları bu fikre karşı çıksa da İtalyan üretici Ferrari, ilk elektrikli modelini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yeni 296 Speciale plug-in hibrit modelini tanıtan spor otomobil devi, bu yıl ilk elektrikli modeli de dahil olmak üzere toplam altı yeni modelin örtüsünü kaldırmayı planlıyor.

Ferrari denilince aklınıza ilk ne geliyor? Kırmızı renk mi, yoksa Formula 1’i anımsatan o efsanevi egzoz sesi mi? İlk tam elektrikli modelini 2025 yılında tanıtacağını daha önce açıklayan Ferrari, henüz ortada bir otomobil bile yokken motor ve egzoz sesi eksikliği nedeniyle eleştiri toplamaya başladı. Modelle ilgili en güncel açıklama ise Ferrari CEO’su Benedetto Vigna’dan geldi. Seri üretim ve teslimatlar için 9 Ekim 2026 tarihine işaret eden Vigna, bu tarihe özellikle dikkat çekti.

YENİ ÜRETİM TESİSİ: E-Building

Ferrari, İtalya Maranello’daki merkezinde “E-Building” adını verdiği yeni bir üretim tesisi kurdu. Bu tesiste elektrik motorları, batarya paketleri ve inverter sistemleri üretilecek. Hem hibrit hem de tamamen elektrikli Ferrari modellerinin montajı da bu tesiste yapılacak. Markanın yıllık üretim kapasitesini artırması beklenen yeni yapı sayesinde, halihazırda yaklaşık 15 bin adet olan üretim hacmi, 2026 sonrasında 20 bin adete çıkacak.

SER VERİYOR SIR VERMİYOR

Markanın ilk tam elektrikli modeli hakkında henüz resmi teknik veriler açıklanmadı. Ancak Ferrari konusunda güvenilir kaynaklara göre araçta dört motorlu bir sistemin kullanılacağı ve Ferrari’nin geliştirdiği özel vektörel tork kontrolü sayesinde spor otomobil dünyasında yeni bir sayfa açılacağı konuşuluyor.

Araçta muhtemelen şasiye entegre, yüksek performanslı bir batarya sistemi olacak. Ayrıca 800 voltluk mimariyle yüksek verim ve düşük ağırlık hedefleniyor. Performans beklentisi ise klasik Ferrari çizgisini sürdürüyor: 0-100 km/s hızlanmasının 2 saniyenin altında olması bekleniyor. En dikkat çekici detaylardan biri de, markanın DNA’sına uygun sürüş deneyimi sağlamak amacıyla yapay motor sesi üretilecek olması.

KİMLİĞİMİZDENTAVİZ VERMEYİZ!

Tartışmalara doğrudan cevap veren Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, elektrikli Ferrari'nin yalnızca sessiz ve hızlı bir araç olmayacağına vurgu yaparak; “Sürücüsüyle duygusal bağ kuracak özel bir karakter sergileyecek. Ferrari kimliğinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Tamamen Ferrari mühendisleri ve yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen özel bir mimari inşa ettik. Bu sayede benzersiz bir tepki süresi ve sürüş karakteri sunacağız” ifadelerini kullandı.

HİBRİT FERRARİ SATIŞLARI %51’E ULAŞTI

Ferrari’nin en ikonik motor mimarisi kuşkusuz V12. 1947 yılında tanıtılan ilk Ferrari modeli olan 125 S, V12 motora sahipti. Kurucu Enzo Ferrari için bu motor mimarisi her zaman öncelikli oldu. Ancak, Ferrari’yi daha geniş kitlelere ulaştıran ve özellikle son 20 yılda satış rekorları kıran motor mimarisi ise V8 oldu. Genellikle turbo beslemeli olarak tasarlanan V8 motorlar, artık hibrit sistemlerle destekleniyor. 488 GTB, F8 Tributo ve SF90 gibi modeller, bu dönüşümün en başarılı örnekleri arasında.

Marka, gelecekte tamamen içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyeceğini vurgulasa da, 2019 yılında başlayan hibrit yolculuk meyvelerini veriyor. 2024 yılı verilerine göre, Ferrari’nin küresel satışlarının %51’i hibrit modellerden oluştu.