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Çinli markalar için Türkiye otomotivde önemli bir müttefik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çinli markalar için Türkiye otomotivde önemli bir müttefik

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye elektrikli araç ekosistemini geliştirmek adına birçok araştırma gerçekleştiren Sarjagel.com, Çinli otomotiv markalarının ülkemize yatırımlarını mercek altına aldı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Çin’in ülkemizdeki gelecek hedeflerine dikkat çeken Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik “Hassas bir dengeyle ülkemizin yürüttüğü başarılı strateji devam ettiği takdirde Türkiye birkaç sene içinde elektrikli araç üretim üssüne dönüşebilir ve 1 milyar dolarlık yatırımın ardından, Çin’den gelecek 5-6 kat büyüklüğünde yeni yatırımlarla ülkemizde istihdam patlaması ve ekonomik gelişime sahne olabiliriz. Ülkemiz, Çinli elektrikli otomobillerin Avrupa’ya girişinde âdeta bir kilit noktasında ve stratejik bir ittifak kuruyorlar. Çinli otomobil ve batarya üreticileri, ABD ve AB karşısında yatırım anlamında her geçen gün daha zorlu ve belirsiz bir ortamla karşı karşıya kalıyor. Türkiye bu noktada çok önemli bir konumda” dedi.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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