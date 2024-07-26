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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli otomotivde 5 milyar dolarlık teşvik paketini duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli otomotivde 5 milyar dolarlık teşvik paketini duyurdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptığı esnada 5 milyar dolarlık teşvik paketinden bahsetti. Vatandaşlar ise 5 milyar dolarlık teşvik paketi nedir, maddeleri ne merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yatırımcı çekmek için 6 yeni teşvik hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'ndaki açıklamaları dikkat çekerken Türkiye'ye yatırımcı çekmek amacıyla uygulanacak olan 6 yeni teşvik açıklamasını yaptı.

ELEKTRİKLİ OTOMOTİVDE 5 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK PAKETİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün HIT-30'da yaptığı açıklama ile Türkiye'ye yatırımcı çekmek amacıyla 6 yeni teşvik planlandığını duyurdu.

"Ülkemiz çip tasarımı konusunda büyüyen bir ekosisteme sahip. Endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa etme hedefiyle HIT-30 Programı'nı başlatıyoruz. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az 1 endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz." sözleri ile 5 milyar dolarlık teşvik paketini açıklarken Türkiye'ye yatırımcı çekme amacıyla uygulanması beklenen 6 projeden de bahsetti.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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