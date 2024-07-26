Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli otomotivde 5 milyar dolarlık teşvik paketini duyurdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 15:47 - Güncelleme:

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Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptığı esnada 5 milyar dolarlık teşvik paketinden bahsetti. Vatandaşlar ise 5 milyar dolarlık teşvik paketi nedir, maddeleri ne merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yatırımcı çekmek için 6 yeni teşvik hakkında konuştu.