Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Teknoloji Teşvik programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katılıyor. Filistin'de soykırım yapan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösteren Erdoğan, "Çağımızın Hitler'ini baş tacı yaparken utanmıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Yüksek Teknoloji Teşvik programında ödülleri sahiplerine teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

"Türkiye'nin teknoloji eko sisteminin zenginliğini en güzel göstergesi olan firmalarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra da sözlerin yanında olmayı özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam sağlayın. Yeter ki siz Türkiye'nin kapasitesine güç katın. Bizi sizlerden kimse ayıramayacaktır. Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz."

"ÇAĞIMIZIN HİTLER'İNİ BAŞ TACI EDERKEN UTANMIYORLAR"

2. Dünya Savaşı'nın ekonomik, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak için kurulan sistem miadını doldurmaya başlamıştır. Sorunlara çözüm üretme kabiliyetini yitirdiğini görüyoruz. Sadece yakın geçmişteki krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çektiğini görmekte yeterlidir. Suriye'de ihtilaf 13 yıldır sürüyor, Ukrayna'daki savaş 2,5 yıldır aralıksız devam ediyor. Yemen, Sudan karıştır. Gazze'de 16 bini çocuk, 40 bin sivil hayattan kopartıldı. soykırımın önüne geçilemedi. Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa faydası olan alkışlanır. 40 bine yakın çocuk kadın öldürenleri temsilciler meclisi alkışlıyor. Dışarda ise tam aksi bir tavır ortaya konuyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi çocukların bebeklerin kadınların öldürülmesini izliyor. bunların sebebi olan Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Hani, insan hakları, özgürlük... Orada bir alkış curcunası gidiyor. Elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan kasabın konuşmasını 57 kez ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken utanmıyorlar.

TEKONOLOJİ ATILIMI İÇİN DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Önümüzdeki dönemde uluslararası yatırımlarda daha canlılık göreceğiz. Türkiye Yüzyılını aynı zamanda yatırımın yüzyılı yapmak istiyoruz. Stratejimizi yakında hayata geçiriyoruz. Daha önce de yatırım taahhütlü avans kredisini devreye almıştık. 3 yıllık periyotta toplam 300 milyar liralık finansman imkanı sağlıyoruz. 1 trilyon 258 milyar liraya ulaşan 238 proje başvurusu oldu. Önümüzdeki dönemde 4 yeni model fabrika daha ekleyerek bu sayıyı 14'e çıkartacağız. Sınırda karbon uygulamalarının sanayimize ket vurmaması için yeni teşviklerini devreye alıyoruz.

Türk ekonomisi kabuk değiştiriyor. Bu sürecin sonunda ekonomimizin farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen bulutlar dağıldığında Türkiye yeni dünyanın forveti olacak.

Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

Yatırımlarda 4 nitelik arayacağız. Şartları taşıyan yatırımlara teşviklerin yanı sıra pazar geliştirme destekleri sunacağız. Bugün ilk aşamada 6 çağrıyı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

5 milyar dolarlık paketi devreye alıyoruz. Batarya çağrıcımızla 2030 yılına kadar bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz.

4.5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

Güneş hücresi ve paneli, rüzgar türbinlerinin kule kanat gibi bileşenlerde iyi bir konumdayız. Ülkemizde yenilenebilir yatırımlar artacak. HİT 30 programında güneş ve rüzgar teknolojilerine yönelik tasarladık. Hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolarak kadar hibe desteği vereceğiz. Bu paketin toplamı 2,5 milyar doları buluyor.

Rüzgar enerjisinde ise yerli bir rüzgar enerjisi inşa etmeyi planlıyoruz. Bunlar için de 1,7 milyar dolar ayırıyoruz.

6. çağrı olarak ise dünyanın ilk bin firmasının Türkiye'deki yatırımlarında personel ihtiyaçlarının yarısını ilk 5 yıl biz karşılayacağız.

Açıkladığımız 6 çağrının odak alanlarımız arasında öncelikli olarak belirlediğimiz ilk çağrılar olduğunu vurgulamak istiyorum.

4 başlıkta daha çağrılarımızı çok kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşacağız.

Detaylar gelecek...