Erdoğan HIT-30 programında açıkladı! Türkiye'ye yatırım yapana milyarlarca dolarlık 6 teşvik 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yatırımcı çekmek için 6 yeni teşvik açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 milyar dolarlık destekleri sıraladı. Erdoğan, Türkiye'nin yeni dönemin forveti olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı (HIT-30) Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye dair değerlendirmeler yapan Erdoğan, Türkiye'ye yatırımcı çekmek için 6 yeni teşviki duyurdu.

1.2 TRİLYON TL'LİK YATIRIM BAŞVURULARI

Erdoğan, "Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin nişanelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg yollarda. Yapamazsınız, yapsanız dahi satamazsınız diyenlere rağmen hedefimize ulaştık. Diğer sektörlere de ilham kaynağı oldu. Ayrıca küresel diğer otomotiv markalarını ve elektrikli araç üreticilerinin yatırımlarını Türkiye’ye kaydırmasını sağladık. BYD ülkemizde üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracak Manisa’da. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında uygulamaya geçiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejimiz ile yüksek teknoloji odaklı yatırımları daha fazla ülkemize çekmek istiyoruz. Toplam yatırım büyüklüğü 1 trilyon 258 milyar TL’ye ulaşan 238 proje için başvuru yapıldı." dedi.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN FORVETİ OLACAK"

Erdoğan sözleri şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde 4 yeni model fabrika daha ekleyerek sayıyı 14’e çıkartacağız. Toplam 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek kritik teknolojileri desteklemeye devam ediyoruz.

Bu yolda biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Türk ekonomisi çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçiyor, kabuk değiştiriyor. Ekonomimiz bu sürecin sonunda farklı bir lige yükselecek. Sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak."

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPANA 6 TEŞVİK

Yatırımlarda "Yeni teknolojileri odağa alması", "Yatırımlar için yeterli ölçek, "Teknik yeterlilik", "Teknolojik kazanım" gibi 4 nitelik arayacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yapılacak yatırımlarla ilgili 6 teşviki şöyle sıraladı:

Bunlardan ilki ülkemizin otomotiv sektörünün dönüşümüne liderlik etmesine katkı sağlayacak hibrit elektrikli araç çağrısıdır. Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.

Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya üretimini önceliklendirdik. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

Çip üretme ve tasarlama kapasitemizi geliştirmemiz lazım. Güncel üretimi artırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.

Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz.

Rüzgar enerjisinde kritik bileşenlerin ve deniz üstü türbinlerin imalatını desteklemeyi ve yerli bir rüzgar enerjisi markayı inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu alana toplamda 1.7 milyar dolarlık kaynak ayırıyoruz.

Büyük teknoloji firmalarının Ar-Ge merkezlerini Türkiye'ye kazandırmak için yeni bir modeli devreye alıyoruz. Ar-Ge bakımından dünyanın ilk 1000 firmasının personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacağız.

30 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Açıkladığımız çağrıların odak alanlarımız arasında öncelikli olarak belirlediğimiz ilk çağrılar olduğunu vurgulamak istiyorum. Hiper ölçekli veri merkezleri, endüstriyel robotik sistemler olmak üzere çağrılarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Yatırım projelerine kapsamlı destekler sunulmaya devam edilecek. Vergi teşvik ve hibelerden oluşan 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendireceğiz.