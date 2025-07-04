Çinli teknoloji devi Huawei’den destek alan ilk Audi: A5L

SAIC üretimi Audi A5L Sportback, Çin'de 36.300 dolar (yaklaşık 1.439.850 TL) ile 44.700 dolar (yaklaşık 1.769.650 TL) arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Çin pazarı için özel olarak tasarlanan model, aslında Audi A5'in uzatılmış bir versiyonu fakat en dikkat çeken tarafı ise gelişmiş sürüş sisteminin Çinli Huawei tarafından sağlanması...

Alman otomotiv devi Audi, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Qiankun ADS (gelişmiş sürüş sistemi) ile donatılan dünyanın ilk benzinli aracını tanıttı. Audi A5L Sportback olarak karşımıza çıkan araç, gelişmiş sensör setiyle adından söz ettiriyor. Araçta iki adet lidar, 11 adet yüksek çözünürlüklü kamera, altı milimetre dalga radarı ve 12 adet ultrasonik radar bulunuyor.

Bu sistem, otoyol ve şehir içi navigasyonunda otomatik pilot desteği sunarken, dinamik engel önleme, otomatik hız sabitleme, korumasız sol dönüş asistanı, şerit değiştirme asistanı ve park asistanı gibi özellikler içeriyor.

25 KM HIZIN ALTINDA TAMAMEN ELEKTRİKLİ GİDİYOR

A5L Sportback, SAIC-Audi ortak girişiminin PPC (Premium Platform Combustion) platformunda geliştirilen ilk model olarak öne çıkıyor. Gücünü 7 vitesli S-tronic şanzımanla eşleştirilmiş Evo5 2.0T motordan alıyor. Motorun düşük güçlü varyantı 150 kW (201 BG), yüksek güçlü varyantı ise 200 kW (268 bg) güç üretiyor ve maksimum tork 400 Nm'ye ulaşıyor. Araçta ayrıca MHEV Plus 48V hafif hibrit sistemi ve Quattro ultra dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor. Bu sayede Audi A5L Sportback, hızı 25 km/s'nin altına düştüğünde tamamen elektrikli modda ilerleyebiliyor.

Boyu 4.903 mm olan Audi A5L Sportback'in dingil mesafesi ise 2.922 mm. Bu da aracı normal Audi A5'e göre 74 mm daha uzun olmasını sağlıyor. Bu fark tamamen içerideki yaşam alanına yansıtılıyor. Dış tasarımda Audi'nin aydınlatılabilen dört halkalı logosu, matris LED farlar, Audi'nin 364 ışık ünitesinden oluşan ikinci nesil dijital OLED arka lambaları, çerçevesiz kapılar ve yarı gizli kapı kolları dikkat çekiyor.

20 TANE HOPARLÖR VAR

İç mekanda İSE 11.9 inçlik gösterge paneli, 14.5 inçlik merkezi kontrol ekranı ve 10.9 inçlik yardımcı pilot eğlence ekranından oluşan entegre kavisli ekran ilk bakışta göze çarpanlar arasında yer alıyor. Kokpit, dört kollu düz tabanlı direksiyon simidi ile tamamlanırken orta konsolda fiziksel düğmeler eskiye dönüşün ilk sinyallerini veriyor. Araçta 20 adet Bang & Olufsen hoparlör yer alıyor. Panoramik sunroof gibi özellikler sürüş deneyimini zenginleştirirken, aracın iç mekanında yedi adet hava yastığı bulunuyor.