Delphi, Türkiye'yi üs haline getiriyor! Hidrojenden elektrikliye üretim altyapısı hazır

ABD, Avrupa ve Çinli birçok otomotiv markasına parça tedariği sağlayan Delphi, hidrojen motorları ve elektrikli araçları markaja aldı. Üretim için Türkiye tesisleri de alternatif noktalar arasında gösteriliyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv sektörünün global çaptaki büyük oyuncuları arasında yer alan Delphi’nin İzmir’de bulunan fabrikası, geleceğin teknolojisi arasında gösterilen hidrojen sistemleri ve elektrikli araçlar için üretim üssü olmaya aday olarak gösteriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Delphi Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu dünyada dizel yakıt sistemleri teknolojisine sahip birkaç şirketten biri olduklarını dile getirerek “Delphi, Delco Remy ve Hartridge firmalarımız, PHINIA olarak geçtiğimiz yıldan bu yana New York Borsasında işlem görmeye devam ediyor. 2023 global ciromuz ise 3,5 milyar dolar. Dünyada aklınıza gelebilecek, birçok markaya üretim yapıyoruz. Stellantis Grubu, Daimler Truck, Ford, Hyundai, Volkswagen, Caterpillar, BMW, Mercedes, General Motors, Volvo, Tesla, ve Dongfeng Motor gibi daha sayabileceğimiz çok şirket var” dedi.

HİDROJENDE ÖNCÜ OLACAĞIZ

Şirketin İzmir tesislerinde ağırlıklı olarak dizel sistemler üzerine üretim yaptıklarını dile getiren Dumanoğlu, binek grubunda yüzde 44, ticari araç ve satış sonrası pazarı için yüzde 56’lık bir dağılım yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Dizel teknolojisi farklılaşarak ilerlemeye devam edecek. Biz aynı zamanda birkaç rakibimizle beraber hidrojen alanına yatırım yapmaya başladık. Hidrojen gelecekte üçüncü bir alternatif yol olarak gözüküyor. Evet içten yanmalı motorların devamı söz konusu ve elektrikli araçlar bir gerçek ancak filoların yenileme taleplerini ve mevcut araç parkını düşündüğümüzde içten yanmalı motorlara yönelik hidrojen çözümlerin çok önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz.

Bu alanda da Avrupalı bir iş makinesi üreticisiyle OE anlaşması yapıldı. Bu yıl içerisinde bir üretim söz konusu. Bu bence yakın geleceğin önemli bir konusu ve markamız da üretici olarak PHINIA, alt markaları Delphi markası olarak bizim tabii ki ön planda olmaya çalışacağımız bir alan” dedi.

"DAHA FAZA ÜRETİM İÇİN YATIRIM PLANIMIZ VAR"

Elektrikli tarafta ise Tesla için önemli tedarikçilerden bir olduklarını dile getiren Dumanoğlu “Elektrikli modellere uygun 650’den fazla parça üretimimiz söz konusu. Bu da global çapta 300 milyondan fazla aracı kapsıyor. Mesela Çinli MG modellerine de uygun parçalarımız da var. Türkiye’de bu alanda daha fazla üretim için yatırım planlarımız var” dedi.