Elektrikli sürüş haftası başlıyor! Altıncı defa düzenleniyor

ALİ ÇELİK - Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram konuyla ilgili açıklamasında son 5 yılda 30 bini aşkın misafir ağırladıklarını dile getirerek ”Ziyaretçilerimiz şimdiye kadar 100’e yakın farklı elektrikli ve hibrit aracı bu etkinlik sayesinde test etme fırsatı buldu. Bu açıdan organizasyon, elektrikli ve hibrit araçların doğrudan kullanıldığı, tüketici deneyim odaklı, Türkiye’nin ilk ve en büyük etkinliği olmayı sürdürüyor” dedi.