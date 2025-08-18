Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elektrikli sürüş haftası başlıyor! Altıncı defa düzenleniyor

Elektrikli sürüş haftası başlıyor! Altıncı defa düzenleniyor

Türkiye’nin ilk tüketici deneyimi odaklı etkinliği olan Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın altıncısı, 13-14 Eylül 2025’te İstanbul Autodrom’da kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açacak.

ALİ ÇELİK - Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram konuyla ilgili açıklamasında son 5 yılda 30 bini aşkın misafir ağırladıklarını dile getirerek ”Ziyaretçilerimiz şimdiye kadar 100’e yakın farklı elektrikli ve hibrit aracı bu etkinlik sayesinde test etme fırsatı buldu. Bu açıdan organizasyon, elektrikli ve hibrit araçların doğrudan kullanıldığı, tüketici deneyim odaklı, Türkiye’nin ilk ve en büyük etkinliği olmayı sürdürüyor” dedi.

