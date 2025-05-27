En çok onların yüzü güldü! Tatil, Kurban Bayramı, döviz: Sıfır otoda fiyat artışlar ikinci eli tetikledi
Yaz aylarının kendini hissettirmesi ve tatil sezonunun etkisi, yaklaşan Kurban Bayramı ile birleşince ikinci el otoya olan talebi beklentinin üzerine taşıdı. Sıfır araçlardaki fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları ise; henüz döviz artışına aldırış etmeyen ikinci el pazarına can suyu oldu. Sektörün deneyimli ismi pazar dinamiklerini turkiyegazetesi.com.tr’ye değerlendirdi.
2025 yılı Nisan ayında Türkiye ikinci el otomobil pazarında dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. Şubat ve Mart aylarında sırasıyla %9,21 ve %4,38 oranında gerileyen satışlar, Nisan ayında bir önceki yıla kıyasla %25 artarak 644.473 adede ulaştı. Bu yükseliş, yılın ilk dört ayında toplam satışların 2.271.873 adede çıkmasını sağladı.
YAZ TATİLİ VE KURBAN BAYRAMI SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRDİ
Öte yandan yaz mevsiminin yaklaşması ve Kurban Bayramı’nın haziran ayının ilk haftasına denk gelmesi, ikinci el otomobil pazarında ciddi bir hareketliliğe yol açtı. Tatil planları yapanlar ve bayramda memleket ziyareti düşünenler, uygun fiyatlı ve sorunsuz araçlara yöneliyor. Sıfır araçlarda fiyatların yüksekliği ve bazı modellerde hâlâ süren tedarik sıkıntıları da bu ilgiyi artırıyor.
Özellikle düşük yakıt tüketimine sahip sedan ve hatchback modeller hızla el değiştirirken, aileler ise daha çok C segmenti sedanlara ve SUV’lara yöneliyor. Bu dönemde ilan süreleri kısalmış durumda; popüler modellerin birkaç gün içinde satıldığı gözlemleniyor. Alıcılar daha bilinçli davranıyor, araçların tramer kaydı, ekspertiz raporu ve bakım geçmişine büyük önem veriyor.
İKİNCİ ELDE TALEP DEVAM EDECEK
Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, turkiyegazetesi.com.tr’nin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.
Bu toparlanma sürecinin büyük ölçüde mevsimsel etkenlerden kaynaklandığının altını çizen Yalçın şu ifadeleri kullandı:
“Ramazan Bayramı tatili öncesinde mobilite ihtiyacının yükselmesi zaten ikinci el pazarında hareketliliği tetiklemişti. Ancak bu artış yalnızca dönemsel değil; sıfır kilometre araç fiyatlarının artması, ikinci el araç pazarına yönelimi güçlendiren temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
Döviz kurundaki az da olsa artış, yüksek kredi faizleri ve artan ÖTV oranlarıyla birlikte sıfır km otomobil alamayan kesim 2.ele yönlenmiş durumda. Cardata olarak 0 km araçlarındaki artışların devam etmesi durumunda 2.ele olan talebin yaz aylarında da sürebileceğini düşünüyoruz."