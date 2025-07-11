Türkiye'ye bu fiyatla gelirse... En iyi aile otomobili olabilir: 7 kişilik, 4x4, tek şarjda 605 km!

Çin pazarında 27 bin dolar (Yaklaşık 1.080.000 TL) fiyatla ön satışa sunulan Nio Onvo L90’un asıl hedefi Avrupa pazarı. Altı ve yedi kişilik versiyonlarının yanı sıra 4x2 ve 4x4 seçenekleri bulunan Onvo L90, performans konusunda sizi etkileyecek değerler sunuyor. Araçta dikkat çeken bir diğer detay ise kaputun altında yer alan oturma grubu, gelin L90’ı birlikte inceleyelim...

Nio’nun aile kullanımı için özel olarak geliştirdiği ve üç sıra oturma düzenine sahip tamamen elektrikli SUV modeli Onvo L90, Çin'de vitrine çıktı. Araç, 27.000 dolarlık (yaklaşık 1.080.000 TL) fiyat etiketiyle ön satışa sunuldu.

Toplamda 5.145 mm uzunluğa, 1.998 mm genişliğe ve 1.766 mm yüksekliğe sahip olan Onvo L90’ın dingil mesafesi ise 3.110 mm. Bu ölçüler, aracın hem dış hem de iç tasarım açısından ne kadar geniş olduğunu ortaya koyuyor.

Nio Onvo L90

📌 Nio Onvo L90 – Temel Teknik Özellikler

Özellik Değer Fiyat (Çin) 27.000 Dolar (≈ 1.080.000 TL) Araç Tipi Tamamen Elektrikli SUV Oturma Düzeni 6 kişilik (2+2+2) veya 7 kişilik (2+2+3) Motor Seçenekleri 4x2 (Arkadan İtişli) / 4x4 (Çift Motorlu) Batarya Kapasitesi 85 kWh Menzil (4x2) 605 km Menzil (4x4) 570 km 0-100 km/s Hızlanma 4x2: 5,9 sn / 4x4: 4,7 sn Maksimum Güç 4x2: 456 HP / 4x4: 590 HP

📌Araç Boyutları ve Bagaj Kapasitesi

Özellik Ölçü / Değer Uzunluk 5.145 mm Genişlik 1.998 mm Yükseklik 1.766 mm Dingil Mesafesi 3.110 mm Ön Bagaj Hacmi 240 litre (ek alan) Arka Bagaj Hacmi 430 litre (3 sıra koltukla)

Ön kaputun altında 240 litrelik ek bir bagaj alanı yer alıyor. Bu alan; bebek arabası, katlanabilir bisiklet veya büyük valiz gibi hacimli eşyalar için kullanılabiliyor. Hatta bu bölme, gerektiğinde oturma grubu olarak da değerlendirilebiliyor. Üç sıra koltuk düzenine rağmen arka bagaj hacmi ise 430 litre. Bu da ortalama bir C-sedan modelin bagaj kapasitesine eşdeğer bir alan anlamına geliyor.

İNCE DETAYLAR: BASAMAKLAR, HİDROLİK DESTEKLER

Onvo L90, sürüş konforunu artırmak adına havalı süspansiyon sistemi ve frenleme sırasında öne doğru salınımı azaltan hidrolik burçlarla donatılmış. Otomatik olarak kapanabilen yan kapıların altına yerleştirilen elektrikli basamaklar sayesinde, küçük çocukların ve yaşlı bireylerin araca binip inmesi oldukça kolaylaştıracak bir özellik.

📌 Donanım ve Konfor Özellikleri

Özellik Açıklama Klima Sistemi Üç bölgeli otomatik klima Koltuk Özellikleri (6 kişilik) Isıtma, havalandırma, masaj (standart) Koltuk Özellikleri (7 kişilik) Opsiyonel Ses Sistemi 17 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi Ekranlar 17,2 inç 3K orta ekran + tavan ekranı Ekstra Donanımlar Dahili buzdolabı, elektrikli basamak

İSTER OTURMA ODASI İSTER TOPLANTI DENEYİMİ

Araç, altı veya yedi kişilik iki farklı oturma düzeniyle tercih edilebiliyor. Altı kişilik versiyonda koltuklar 2+2+2 şeklinde dizilirken, yedi kişilik versiyonda ise 2+2+3 düzeni sunuluyor. Altı kişilik versiyonda tüm koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları standart olarak yer alırken, yedi kişilik versiyonda bu özellikler opsiyonel olarak sunuluyor.

İç mekanda üç bölgeli klima, 17 hoparlörle desteklenen gelişmiş ses sistemi, arka yolcular için tavana monte ekran ve dahili buzdolabı yer alıyor. Orta konsolda ise 17,2 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüklü bir ana ekran bulunuyor. Güvenlik donanımları arasında ise toplam dokuz adet hava yastığı dikkat çekiyor.

📌Güvenlik ve Sürüş Destek Sistemleri

Özellik Açıklama Hava Yastığı Sayısı 9 adet Sürüş Destek 4D dalga radar, ileri seviye sürüş asistanı Süspansiyon Havalı süspansiyon + hidrolik burç Batarya Değişim Sistemi Nio’nun değişim istasyonlarına uyumlu Şarj Mimarisi 900V yüksek voltaj

0’DAN 100’E 4,7 SANİYE

Teknik açıdan da iddialı olan Onvo L90, 900V yüksek voltajlı şarj mimarisiyle donatılmış. Model, Nio’nun Çin’de devreye almayı planladığı ve daha sonra küresel ölçekte yaygınlaştırılacak batarya değişim sistemine uygun şekilde tasarlanmış.

Sürüş destek sistemleri için 4D dalga radar teknolojisine yer verilen araç, sürücünün gözünden kaçabilecek birçok tehlikeyi önceden algılayabiliyor. 85 kWh batarya paketiyle 4x4 versiyonda 570 km, arkadan itişli 4x2 versiyonda ise 605 km'lik gerçek menzil sağlanıyor.

Arkadan itişli (4x2) model, 340 kW (456 HP) güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli (4WD) versiyon ise 440 kW (590 HP) güçle bu süreyi 4,7 saniyeye kadar indiriyor…