En iyi karavan aracı olabilir: Stellantis Pro One’dan elektrikli Cargo Box! 

Stellantis Pro One’ın yeni aracı Cargo Box, van ve hobi versiyonuyla üretim hattından inmeye başladı. Birçok farklı amaca hizmet edebilecek niteliklere sahip Cargo Box, 4.230 mm’lik uzunluğu, 18,3 ila 20,5 m³ arasında değişen kargo kapasitesi 20 kW’lık elektrikli motoru ve 323 km’lik menzili ile dikkat çekiyor. Şirket son 20 yılda 2 milyondan fazla karavan satışı ile ön plana çıkıyor…

Avrupa hafif ticari araç pazarında yüzde 30'un üzerinde pazar payına sahip Stellantis Pro One, liderliğini sürdürecek yeni bir adım daha hattı.

Cargo Box BEV modelinin üretimine başladığını duyuran şirket, Citroën, FIAT Professional, Opel, PEUGEOT ve Vauxhall gibi markaların büyük hacimli van modellerinin de üretildiği İtalya'daki Atessa fabrikasında batarya, elektrikli şasi-kabin versiyonu temel alınarak Cargo Box BEV modelini banttan indirmeye başladı.

323 KM MENZİL, 18,3 M³’LÜK HACİM, 270 HP GÜÇ

Cargo Box BEV, 4.230 mm uzunluk, 2.032 mm genişlik ve 2.150 mm yükseklik ölçülerine sahip olup, 18,3 m³'lük kargo kapasitesi sunuyor. Ek alan ihtiyacı olan müşteriler için L4 konfigürasyonuyla bu hacim 20,5 m³'e çıkabiliyor. Araç, 410 Nm tork ve 200 kW (270 beygir) güç sağlayan çift motora ve 110 kWsa batarya ile 323 kilometreye kadar menzil sunuyor. Standart olarak sunulan 22 kW AC şarj özelliği, tam dolumu yaklaşık 6 saate indiriyor.

Yaklaşık 5 bin çalışanı ve 1,2 milyon metrekarelik alanıyla Atessa tesisi, Avrupa'nın hafif ticari araç üretimine adanmış en büyük fabrikası konumunda. Üretiminin yüzde 80'ini 75 ülkeye ihraç eden tesis, 1.200'ün üzerinde farklı konfigürasyon (14 motor, 4 şanzıman, 300'den fazla opsiyon ve 8 van hacmi) işleyebilme kapasitesine sahip.

Stellantis, 2024 yılında sertifikalı ortaklarla dönüşümlerde yüzde 25 artış kaydetti ve şirket içinde ürettiği büyük filolara yönelik özel yapım araç sayısını ikiye katlayarak dönüştürülmüş araç satışlarını Avrupa genelinde yüzde 35 artırdı. Konu hakkında değerlendirme yapan Stellantis Pro One Bölüm Başkanı Anne Abboud, “Cargo Box BEV'in lansmanı, verimlilik, maksimum kalite ve pazara sunma süresi açısından profesyonel müşterilerimizin ihtiyaçlarını proaktif ve hızlı bir şekilde karşılamaya adanmış bu tesisin olağanüstü gelişimini gözler önüne seriyor. Stellantis Pro One'ın sunduğu ürün gamı, ürün yelpazesi çeşitliliği ve esneklik açısından benzersiz” dedi.

Son 20 yılda 2 milyondan fazla karavan satan Stellantis Pro One'ın araç parkının yüzde 75'inin Ducato tabanına dayandığı ve Ducato'nun 17 yıldır "En İyi Karavan Alt Yapısı" seçildiği belirtiliyor.