Elektrikli Doblo fiyatları belli oldu: E-Doblo Cargo ve E-Doblo ne kadar?

Fiat Doblo Cargo 839.900 TL’den Combi versiyonu ise 1.064.900 TL’den başlayan fiyatlarla vitrinde yerini aldı. Sınıfına göre en uzun menzile sahip elektrikli E-Doblo Cargo’nun fiyatı 1.471.900 bin TL’den, binek otomobil sınıfındaki 5 kişilik E-Doblo ise 1.656.900 TL’den başlıyor. Ayrıca tüm modellerde geçerli 150.000 TL 12 ay, yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor, İşte detaylar:

Geçtiğimiz yıl tasarımı tamamen yenilenerek piyasaya FIAT Professional ürün gamının güçlü üyesi Doblo makyajlandı. Yeni versiyonlarıyla ülkemizde satışa sunulan Doblo, Cargo gövdede ve Combi'nin Easy versiyonlarında 1,5 litrelik, 100 HP gücündeki dizel motor seçeneği ve 6 ileri manuel şanzımanla satışa sunuluyor. 1,5 litrelik 130 HP gücündeki dizel motor seçeneği ise Doblo Combi Premio'da manuel vites ile satın alınabiliyor. Aynı motor Cargo gövdede ve Combi Premio ile Premio Plus versiyonlarında ise 8 ileri otomatik şanzımanla kombinasyonuyla tercih edilebiliyor.

Sınıfının en iyi menzilini sunan yüzde 100 elektrikli E-Doblo ise 100 kW elektromotor ve 50 kWs batarya kapasitesini korurken, 346 km’ye varan menzili bir önceki jenerasyona göre 60 km daha fazla menzil sunuyor.

GÜVENLİK ARTIK DAHA YÜKSEK

Yeni Doblo’nun en dikkat çeken yanlarından birisi de güvenlik özellikleri ve sürücü destek sistemleri oluyor. Doblo’nun Cargo ve Combi versiyonlarında birçok sürücü destek sistemi ve güvenlik öğeleri standart olarak sunuluyor. Bunlar arasında çarpışma uyarısı ve otomatik acil durum freni, şerit takip sistemi, uzun far asistanı, sürücü yorgunluk asistanı ve hız levhası okuma ile akıllı hız asistanı gibi özellikler yer alıyor. Tüm versiyonlarında standart olarak sunulan bu özellikleri ile Doblo, tüm yolculukların konforlu ve güvenli geçmesini sağlıyor.

Fiat Doblo Cargo 839. 900 TL’den Doblo Combi, 1.064.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, segmentinde en uzun menzile sahip elektrikli E-Doblo Cargo 1.471.900 bin TL’den, binek otomobil sınıfındaki 5 kişilik E-Doblo ise 1.656.900 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarını bekliyor.

Ayrıca tüm modellerde geçerli 150.000 TL 12 ay, yüzde sıfır faizli kredi fırsatı veya sadece Doblo Combi’de geçerli kredi kullanmak istemeyen müşteriler için alternatif 75.000 TL nakit indirim sunuluyor.