Fiyat savaşları Tesla'yı vurdu: Çin'de Model Y üretimi yavaşladı!

ABD’li otomotiv markası Tesla’nın Çin’de yaşanan acımasız fiyat savaşlarıyla başı dertte. Reuters kaynaklı habere göre Şanghay tesislerinde üretilen ve en çok satan kasa tipi olan Model Y’nin üretimi Mart ayından bu yana çift haneli rakamlarda yavaşlamış durumda. Model 3 ise şimdilik sadece %5 lik bir düşüşle yoluna devam ediyor…

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden (CAAM) elde edilen verilere göre Tesla’nın en çok sevilen kasa tipi Model Y'nin Çin'deki üretimi bir yıla göre %17,7 azalmış durumda. Reuters tarafından yayınlana habere göre Model Y’nin üretimi Mart ayından bu yana Şanghay tesisinde çift haneli yüzde oranlarında azaltılmış vaziyette. Buna sebep olarak gösterilen neden ise ekonomik kriz nedeniyle elektrikli araç üreticileri arasında acımasız bir fiyat savaşının çıkması. Ayrıca haberde belirtilen detaya göre Tesla'nın dünya çapındaki en büyük üretim merkezi olan Şangay fabrikası, Mart-Haziran döneminde Model Y üretimini ayrıca en az %20 daha azaltmayı yönünde.

YENİ MODELLERE YETİŞEMİYOR

Çinli üreticilerin sürekli yeni teknolojilerle ve yeni tasarımlarla pazarı beslemesi, nispeten tasarım çizgileri eskiyen Tesla için bir dezavantaj oluştururken, ABD’li üretici daha konforlu üst modeller yerine ucuz modellerle rekabet edebilecek donanım seviyesi düşük modeller üzerine çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Son olarak Hindistan yatırımına odaklanan Tesla, yüksek nüfusa ve henüz elektrikli araç pazarının gelişmediği ülkede pazarın öncüsü ve lideri olma planlarında.

HEDEFLERİ DEĞİŞEDİ

Tesla'nın Çin satış ve şarj servis ekiplerindeki üretim kesintileri ve son dönemdeki işten çıkarmalara rağmen, 2024 yılının başındaki hedeflerinden herhangi bir değişiklik yapmadan, küresel olarak hedeflediği 2 milyon EV'den 2024 yılında Çin'de 600.000 ila 700.000 adetlik bir satış hedefinde. Tesla, Nisan ayında Çin'deki Model Y fiyatlarını, 2021'den beri ilk kez en düşük seviyelerine indirirken, Model 3 alıcılarına satışları artırmak için sıfır faizli bir finansman planları sunuyor. Öte yandan Çin Binek Araç Birliği'ne göre Tesla'nın Çin'in genel saf elektrik ve plug-in hibrit pazarındaki payı, ülkede 603.664 otomobil sattığı 2023 yılının tamamında %7,8'den bu yılın ilk dört ayında %6,8'e düşmüş durumda.