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Eşarj ve Trugo iş birliği Bursa’dan sonra şimdi de Ankara’da!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşarj ve Trugo iş birliği Bursa’dan sonra şimdi de Ankara’da!
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T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en yaygın ve yüksek hızlı şarj sınıfında hizmet veren iki öncü operatörü Eşarj ve Trugo, Bursa’da başlattıkları ‘roaming’ uygulamasını Ankara’ya taşıdı. Bu sayede Eşarj ve Trugo kullanıcıları, her iki markanın Ankara’da toplamda 500’ü bulan DC soketten oluşan hızlı şarj istasyonu ağını, herhangi bir komisyon ödemeden diledikleri uygulama üzerinden kullanabilecek.

Türkiye’nin öncü elektrikli araç şarj ağı operatörleri Eşarj ve Trugo, ilk kez Bursa’da başlattıkları ‘roaming’ uygulaması, Ankara’da da hizmete girdi. Bu sayede kullanıcılar, tek bir üyelik ile mobil uygulamaları üzerinden ödeme yaparak, her iki markanın Ankara’da bulunan toplamda 500’e yakın DC soketten oluşan istasyonlarında araçlarını şarj edebilecek. Kullanıcılar bu iş birliğiyle, iki markadan herhangi birinin uygulamasında ortak kullanım istasyonlarını rahatlıkla görüntüleyebiliyor, komisyon ödemiyor ve kesintisiz bir şekilde araçlarını şarj etmenin avantajını yaşıyor.

AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Kullanıcı başına düşen şarj istasyonu sayısında Avrupa’da 1. olan Türkiye’nin, elektrikli araç şarj istasyonu ağıyla donatılması hedefine büyük katkı veren Eşarj ve Trugo, temmuz ayı itibarıyla 4000’i aşkın DC ve 1000’in üzerinde AC soketle tüm Türkiye’de çok geniş bir şarj ağına sahip. Ankara ise en yaygın istasyon bulunan şehirler arasında İstanbul’u takip ederek 2. sırada bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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