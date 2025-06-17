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Ferrari ‘elektrikli’ tarafta fren yaptı! Nedeni bakın ne çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferrari ‘elektrikli’ tarafta fren yaptı! Nedeni bakın ne çıktı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek performanslı ve lüks elektrikli otomobillere olan talep, özellikle Avrupa ve ABD’de öngörülen düzeyin çok altında ilerliyor. Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Mercedes EQS AMG gibi modellerin satış adetleri de bu durumu doğruluyor. Bu sınıfta kullanıcı talebi hâlâ içten yanmalı motorlarda. Çoğu marka tutkunu ise “Keşke Ferrari hiç elektrikli işine girmeseydi” diyor…

İkonik spor otomobil markası Ferrari’nin, zayıf müşteri talebini gerekçe göstererek ikinci EV modelini en az 2028 yılına ertelediği ortaya çıktı. Yüksek performanslı, lüks elektrikli araçlara yönelik pazar ön görülen hacimlerin oldukça altında ilerliyor.

Özellikle Avrupa ve ABD gibi büyük pazarlarda Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Mercedes EQS AMG gibi modellerin satış adetleri beklenenin oldukça altında kalmış durumda. Ferrari’nin İtalyan rakibi Lamborghini ise aralık ayında yaptığı açıklamada, ilk elektrikli modelini 2028 yerine 2029'da piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Ferrari ‘elektrikli’ tarafta fren yaptı! Nedeni bakın ne çıktı - 1. Resim

Alman üretici Porsche ise elektrikli Macan SUV ve Taycan modellerinin satışlarının zayıf seyretmesi nedeniyle EV planlarını askıya aldığını duyurmuştu. Ayrıca Maserati, spor modeli MC20’nin elektrikli versiyonuna yönelik planları iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan Çinli markalar (özellikle BYD, Xiaomi, Zeekr, Huawei, Geely gibi üreticiler), lüks ve teknolojik donanım bakımından çok iddialı EV'leri çok daha ulaşılabilir fiyatlara sunuyor. Bu noktada ikinci bir müşteri algısı devreye giriyor. Avrupa’da lüks algısıyla büyümüş kullanıcılar, 100 bin euronun üzerinde Çinli bir modele mesafeli yaklaşırken, aradaki fiyat farkıyla inandıkları lüks markalara güvenleri sarsılmaya başlıyor.

Ferrari ‘elektrikli’ tarafta fren yaptı! Nedeni bakın ne çıktı - 2. Resim

NEDEN ELEKTRİKLİ FERRARİ?

Ferrari’nin sesi, vites geçişleri, motor karakteri, markayı efsaneleştiren detaylar arasında yer alıyor. Elektrikli bir Ferrari hâlâ “gerçek Ferrari mi?” sorusunu gündeme getiriyor. Bu yüzden şirketin ilk EV’sini 2025’te temkinli şekilde piyasaya sürecek olması “deneme” şeklinde yorumlara neden olurken sosyal medyada marka fanları ciddi eleştiriler ortaya koyuyor.

Ferrari ‘elektrikli’ tarafta fren yaptı! Nedeni bakın ne çıktı - 3. Resim

DÜŞÜK TALEP ERTELEME GETİRDİ

Yüksek performanslı lüks elektrikli araçlara olan talebin azlığı nedeniyle 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan ikinci tamamen elektrikli Ferrari modeli, 2028 yılına erteledi. Reuters kaynaklı habere göre 2019'dan bu yana hibrit model satışına devam eden İtalyan üretici, bu yılın ekim ayında üç aşamalı bir süreçle ilk elektrikli aracını tanıtacak. Habere göre 2026'nın sonlarına doğru ikinci bir EV modeli planlayan Ferrari, düşük pazar ilgisi sebebiyle kendi bünyesindeki teknolojiyi daha da geliştirmek için zaman kazanmak adına ertelemeye gitmeye karar verdiği bildiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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