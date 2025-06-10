Ford Ranger’dan daha fazlasını isteyenlere cevap: Super Duty

Avrupa’da kendi sınıfında en çok satan pick-up modellerinden biri olan Ford Ranger, “Daha fazlasını yapma yeteneği" sloganı ile yeni bir versiyon tanıttı. Ranger Super Duty modeli standarttan daha büyük lastikler, daha yüksek yapı ve bazı makyaj unsurları ile satışa sunulacak. Arazi araçlarını seviyorsanız bu model ilginizi çekebilir...

Ford Ranger, Avrupa pick-up pazarındaki liderliğini uzun süredir devam ettiren ve segmentin en tercih edilen modeli olarak ön plana çıkıyor. 2024 yılında üst üste 10. kez Avrupa'nın en çok satan pick-up'ı unvanını korumayı başaran Ranger, %43,6 sınıf payı ile rakiplerini geride bırakmayı başaran model, Türkiye pazarında da 2024'ü lider olarak kapatmıştı.

Almanya, Birleşik Krallık, İrlanda ve Belçika gibi kilit pazarlarda %50'nin üzerinde segment payı yakalayan Ranger’in arkasında ise çok yönlü motor seçenekleri bulunuyor. Avrupa'da genellikle verimli ve güçlü 2.0L EcoBlue dizel motorlar (170 PS ve 205 PS) ve 3.0L EcoBlue V6 dizel (240 PS) seçenekleriyle sunulan Ranger, özellikle performans odaklı Ranger Raptor'da ise 3.0L EcoBoost V6 benzinli motoru ve 405 HP gücüyle zorlu arazi koşullarında bile üstün çekiş gücü sağlıyor.

Modelin gelişmiş dört tekerlekten çekiş (4x4) sistemi, 800 mm'ye kadar su geçiş yüksekliği, yüksek yerden yükseklik ve sağlam şasi yapısı rakiplerinin karşısında dikkat çeken bir diğer özelliği.

DAHA FAZLASINI İSTEYENLERE

Tüm bunların üzerine şimdi de Ranger Super Duty versiyonu ile Avrupa’da vitrine çıkan Ranger, özellikle doğa sporları odaklı, macera sever ve kamp ruhu taşıyan kullanıcıları odak noktasına alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Tasarım Başkanı Todd Willing, “Daha ağır şartlarda hizmet edebilecek bir kamyonet üzerine odaklandık. Ranger’ın ilhamı, kamyonet müşterilerinin günlük yaşamlarından geliyor. Tasarım ekibimiz zaten cesur görünen Ranger'ı alıp, ona daha da sert bir duruş kazandırdı ve yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan donanımlar ekledi” dedi.

Ranger Super Duty, 33 inçlik AT arazi lastikleri, daha geniş iz genişliği ve artırılmış yerden yüksekliğiyle standart modellerinden ayrılıyor. Modelin sağlamlığına vurgu yapan kaput tasarımı ve ön kısmındaki "SUPER DUTY" damgası, aracın sert görünümünü pekiştirmiş. Ağır hizmet tipi, şasiye monte edilmiş çelik tampon, off-road koşullarında gelişmiş koruma sağlarken, sürüş aydınlatmaları için bağlantı noktaları ve ön koruma plakası, etkileyici yaklaşma, rampa, ayrılma açıları ve tabii ki şnorkel ön plana çıkan ayrıntılar arasında yer alıyor.

HER TÜRLÜ SENARYO DÜŞÜNÜLMÜŞ

Tek Kabin Şasi, Süper ve Çift Kabin Şasi ile Çift Kabin pikap gibi farklı gövde tipleriyle sunulan Ranger Super Duty, çiftlik işlerinden inşaat alanlarına, acil servislerden ormancılık faaliyetlerine kadar geniş bir müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış.

İç mekanda ise üst torpido gözü kapağında "SUPER DUTY" yazısı yer alırken, tüm varyantlarda standart olarak 12 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı konumlandırılmış. Güvenlik tarafında ise ön ve arka park yardımı, 360 derece kamera, römork kapsamalı kör nokta izleme, ileri çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme ve çapraz trafik uyarılı geri fren yardımı gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) bulunuyor.