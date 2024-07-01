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Fransız otomobil üreticisi Peugeot 3008 modelinin fiyatını 300 bin lira düşürdü! Zararına satış başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fransız otomobil üreticisi Peugeot 3008 modelinin fiyatını 300 bin lira düşürdü! Zararına satış başladı

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomobil devi Peugeot, popüler modeli C-SUV sınıfındaki 3008 modeli için şaşırtan kampanya başlattı. Tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran Fransız dev araç satışlarını artırmayı hedefliyor.

Fransız devin yaptığı açıklamaya göre, 300 bin TL'ye varan indirimlerin yanı sıra sıfır faizli kredi imkanlarını da müşterilere sunuyor. Bütçesi sınırlı olan müşteriler için kolaylık sağlayan firma Peugeot 3008'in satışlarını artırmak istiyor.

Peugeot 3008'in standart olarak sunduğu 8 ileri tam otomatik şansıman ve 130 beygir gücündeki 1,2 literlik benzinli motoruyla hem performans hem de bütçe dostu bir otomobili müşterilerine sunuyor.

Şehir içi ve şehir dışı kullanımda yakıt tüketimiyle dikkat çeken Peugeot 3008, tasarım konusunda da sınırları aşan yaklaşımıyla müşterilerinin ilgi odağı konumunda.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot 3008 modelinin fiyatını 300 bin lira düşürdü! Zararına satış başladı - 1. Resim

İNDİRİMLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Fransız üreticisi yaptığı kampanya ile 3008 modelini geniş bir kitleye duyurmayı hedeflerken, otomobil tutkunlarının dikkatini avantajlı fiyatlarla çekmeye çalışıyor.

Kampanya süresi boyunca Peugeot 3008'in satışlarında artış bekleniyor.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot 3008 modelinin fiyatını 300 bin lira düşürdü! Zararına satış başladı - 2. Resim

Peugeot 3008'in fiyat listesi ve donanım özellikleri ise şu şekilde:

  • ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.920.000 TL
  • ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.976.500 TL
  • ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.055.500 TL
  • GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.305.000 TL

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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