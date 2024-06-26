Volkswagen, elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu!

Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1 milyar dolar yatırım yapıyor. Elektrikli araç piyasasında geride kalan otomobil üreticisi bu sayede Rivian'ın yazılımına ve elektrikli araç platformuna erişim elde edecek. Rivian zaman içerisinde 1 milyar dolara ek 4 milyar dolar daha ekstra yatırım alacağı duyuruldu.

Audi, Porsche, Lamborghini ve Volkswagen gibi markaları bünyesinde bulunduran VW grubu, araç içerisinde bulunan yazılım teknolojisini geliştirmek için ortak bir girişim kurulacak.

Yeni girişim, Rivian CEO'su RJ Scaringe tarafından yapılan bir duyuru ile açıklandı. Scaringe, yatırımın şirketin yeni nesil R2 elektrikli aracını 2026 yılından itibaren piyasaya sürmesine yardımcı olacağını belirtti. R2'nin şu anki lüks segmentteki elektrikli araçları R1T ve R1S'den daha uygun fiyatlı, 45,000 dolar civarında bir model olması bekleniyor.

VW Group CEO'su Oliver Blume, potansiyel rakibi Scout Motors da dahil olmak üzere şirketin tüm markalarının Rivian ile ortaklıktan faydalanabileceğini söyledi. Scout Motors, ABD'de yeni bir elektrikli kamyon serisi piyasaya sürmeyi planlıyor.

Scaringe, iki şirket ortaklık görüşmelerine başladıklarında ürünler ve teknoloji konusunda her iki tarafın da büyük bir takdiri olduğunu belirtti. Rivian CEO'su ayrıca eski 356'ları restore eden büyük bir Porsche tutkunu olarak büyüdüğünden bahsetti.

ŞİRKETİN SATIŞLARI ARTSA DA ZARARI DA ARTIYOR

Rivian'a ilk olarak 1 milyar doların senet şeklinde verileceği, 2025 ve 2026 yıllarında da 1 milyar dolarlık iki dilim halinde ek yatırım yapılması bekleniyor. TheVerge'nin haberine göre, elektrikli araçlara olan talebin azaldığı bir dönemde yapılan yatırım Rivian'ın işini oldukça kolaylaştıracaktır.

Şirketin şu anda satışları artsa da aynı anda zararı da artıyor ve şirketin istikrara kavuşması için kesintiler yapması gerektiği açıklandı. Rivian, kısa bir süre önce birkaç işten çıkarma dalgası yaşamıştı.