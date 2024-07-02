Haziran'da en çok satan marka ve model araçlar belli oldu! Kampanyalar etkisini gösterdi

Türkiye'de yılın ilk altı ayı ve hazirana ilişkin veriler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklandı. Sıfır otomobil satışları kampanyaların etkisini göstermesiyle 100 bini geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye de yılın ilk altı ayı ve hazirana ilişkin sıfır otomotiv verilerini açıkladı. Rapora göre, haziran ayında hafif ticari pazarı geçen yıl aynı dönem yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 oldu.

Otomobil satışlarıda geçen yılın ilk altı ayı ve haziran da dahil olmak üzere yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adete geriledi.

Ocak-haziran döneminde toplam satışlar 577 bin 981 adet oldu.

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Dünya'nın haberine göre, ocak - haziran ayları arasında en çok satan marka 56 bin adetle Renault olurken, geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde 9,74 artış gözlemlendi.

Türkiye'de otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği Fiat markası ise geçen yılın ocak - haziran ayları arasında 70 bin satış yaparken, bu yıl yüzde 37,95 düşüşle 43 bine kadar geriledi.

Bu yılın beklenmedik çıkışı Çinli Chery'den geldi. Geçen yıla göre satışlarını yüzde 253 artırarak 43 bin 501 araç satışı gerçekleştirdi.

Ocak - haziran döneminde en çok satan model Fiat'dan geldi. Egea Sedan modeli ocak haziran döneminde 29 bin 148 adet satış gerçekleştirdi. İtalyan marka Egea Sedan modeliyle Haziran ayında 6 bin 707 adet araç sattı.

En çok satan araç Fiat Egea Sedan olurken, en çok satan aracı Renault'un en popüler modelleri Clio ve Megane Sedan takip etti.

Toyota Corolla 16 bin 688 adet satışla dördüncü sırada yer alırken, ilk 10'da Chery'nin Tiggo 8 Pro ve Tiggo 7 Pro modellerinin olması Çinli üreticinin yükselişini kanıtlar nitelikte.