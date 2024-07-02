Uçaklardaki sistem araçlara geliyor! Herkes taktırmak zorunda...

1 Temmuz 2024'ten itibaren tüm yeni araçlara kara kutu takılması Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu hale geliyor.

Avrupa Birliği, trafiklerde oluşan problemler ve kazaların önüne geçmek için yeni otomobillerde "Olay Veri Kaydedici" (EDR) veya halk arasında bilinen kadarıyla "kara kutu" kullanımını zorunlu hale getirme kararı aldı.

Temmuz 2024 tarihinden itibaren, AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerde kara kutu bulundurulması zorunlu hale gelecek.

Uçaklarda kullanılan sistem, kaza anında aracın fren durumunu, hızını, konumunu ve güvenlik sistemlerinin anlık olarak durumunu birkaç saniye boyunca kaydederek kazayı inceleyen analizcilere yardımcı olacak.

HANGİ ÜLKELERDE ZORUNLU?

Yeni düzenlemenin ilk aşamasında, M1 kategorisindeki sekiz koltuğa kadar olan binek araçları, pick-up kamyonetleri ve 3.500 kilogramdan hafif N1 sınıfı ticari araçlar EDR cihazını kullanmak zorunda.

Bu kapsamda Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç’te satılan tüm yeni araçlara kara kutu takılması gerekecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Olay Veri Kaydedici (EDR) olarak isimlendirilen uçaklarda kullanılan sistem, aracın hava yastığı sistemine entegre olacak ve sürücü tarafından kapatılması imkansız.

EDR sistemi kaza anında hava yastığı ve emniyet kemeri sensörlerinin tetiklenmesiyle otomatik olarak devre girerek kaza öncesi ve sonrası 30 saniye boyunca aracın hızını, fren durumunu, aracın hangi pozisyonda kaldığını, titreşimi ve gömülü güvenlik sistemleri verileri gibi bilgileri kaydedecek.

Ayrıca, kaput açıldığında veya araç yatay veya dikeyde 8 km/saat’ten fazla hızlanmada da EDR sistemi aktif hale gelecek.