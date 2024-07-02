Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Uçaklardaki sistem araçlara geliyor! Herkes taktırmak zorunda...

Uçaklardaki sistem araçlara geliyor! Herkes taktırmak zorunda...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uçaklardaki sistem araçlara geliyor! Herkes taktırmak zorunda...

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Temmuz 2024'ten itibaren tüm yeni araçlara kara kutu takılması Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu hale geliyor.

Avrupa Birliği, trafiklerde oluşan problemler ve kazaların önüne geçmek için yeni otomobillerde "Olay Veri Kaydedici" (EDR) veya halk arasında bilinen kadarıyla "kara kutu" kullanımını zorunlu hale getirme kararı aldı. 

Temmuz 2024 tarihinden itibaren, AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerde kara kutu bulundurulması zorunlu hale gelecek.

Uçaklarda kullanılan sistem, kaza anında aracın fren durumunu, hızını, konumunu ve güvenlik sistemlerinin anlık olarak durumunu birkaç saniye boyunca kaydederek kazayı inceleyen analizcilere yardımcı olacak.

Uçaklardaki sistem araçlara geliyor! Herkes taktırmak zorunda... - 1. Resim

HANGİ ÜLKELERDE ZORUNLU?

Yeni düzenlemenin ilk aşamasında, M1 kategorisindeki sekiz koltuğa kadar olan binek araçları, pick-up kamyonetleri ve 3.500 kilogramdan hafif N1 sınıfı ticari araçlar EDR cihazını kullanmak zorunda.

Bu kapsamda Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç’te satılan tüm yeni araçlara kara kutu takılması gerekecek.

Uçaklardaki sistem araçlara geliyor! Herkes taktırmak zorunda... - 2. Resim

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Olay Veri Kaydedici (EDR) olarak isimlendirilen uçaklarda kullanılan sistem, aracın hava yastığı sistemine entegre olacak ve sürücü tarafından kapatılması imkansız. 

EDR sistemi kaza anında hava yastığı ve emniyet kemeri sensörlerinin tetiklenmesiyle otomatik olarak devre girerek kaza öncesi ve sonrası 30 saniye boyunca aracın hızını, fren durumunu, aracın hangi pozisyonda kaldığını, titreşimi ve gömülü güvenlik sistemleri verileri gibi bilgileri kaydedecek.

Ayrıca, kaput açıldığında veya araç yatay veya dikeyde 8 km/saat’ten fazla hızlanmada da EDR sistemi aktif hale gelecek.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yangında hasar gören Assos Ören yeri, ziyarete açıldıMourinho'dan ezeli rakiplere olay gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektrikli araçlarda yeni dönem! Vatandaşlar artık Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilecek... - T-OtomobilElektrikli araç bakımında yeni dönem!Kurban Bayramı araç satışlarını durduramadı: 106.238 araç satıldı! - T-OtomobilHaziranda araç satışları 100 bin barajını geçti!Elektrikli araç trendi sona eriyor! İnsanlar içten yanmalı motorlara geri dönüyor - T-OtomobilElektrikli araçlara olan ilgi azaldı!Tesla'nın düşüşü devam ediyor! Şirket zor durumda - T-OtomobilElon Musk'ın şirketi zor durumda!Elektrik zammı sonrası bir depo şarj kaç TL? - T-OtomobilElektrik zammı sonrası bir depo şarj kaç TL?Vergi barajına Çin’den sert cevap! - T-OtomobilVergi barajına Çin’den sert cevap!
Sonraki Haber Yükleniyor...