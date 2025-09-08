Honda CB125F vitrine çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

ALİ ÇELİK - Japon üretici Honda’nın A1 ehliyet sınıfına uygun CB125F modeli, güncellenen tasarımıyla ülkemizde satışa sunuldu.

ÜÇ FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Başlangıç seviyesine uygun 125 cc hacimli motor ünitesinin yanı sıra 26 senelik mirasa sahip model; kırmızı, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tercih edilebiliyor.

139 bin TL etiket fiyatına sahip CB125F yeni nesil dijital ekranı ve 1,4 lt/100 km yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.