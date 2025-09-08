Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Honda CB125F vitrine çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Honda CB125F vitrine çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Honda CB125F vitrine çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri
Honda, Motosiklet, Yenilik, Fiyat, Özellikleri, Yakıt Tasarrufu, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Honda’nın başlangıç seviyesi motosikleti CB125F, yenilenen tasarımı ve dijital ekranıyla Türkiye’de satışta. Üç farklı renk seçeneğiyle sunulan model, 139 bin TL fiyatı ve 1,4 lt/100 km yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

ALİ ÇELİK - Japon üretici Honda’nın A1 ehliyet sınıfına uygun CB125F modeli, güncellenen tasarımıyla ülkemizde satışa sunuldu.

ÜÇ FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Başlangıç seviyesine uygun 125 cc hacimli motor ünitesinin yanı sıra 26 senelik mirasa sahip model; kırmızı, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tercih edilebiliyor.

139 bin TL etiket fiyatına sahip CB125F yeni nesil dijital ekranı ve 1,4 lt/100 km yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş transferde atağa kalktı: Aymeric Laporte, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek...Fenerbahçe'de Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Profilini çizdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Toyota, Avrupa’da elektrikli araç üretimi için düğmeye bastı - T-OtomobilToyota, Avrupa’da elektrikli araç üretimi için düğmeye bastıMünih'te şov zamanı: IAA Mobility 2025 - T-OtomobilMünih'te şov zamanı: IAA Mobility 2025OMODA ve JAECOO’dan yeni dönem hamlesi! Chery, Türkiye'de varlığını güçlendiriyor - T-OtomobilOMODA ve JAECOO’dan yeni dönem hamlesiBisikletlerin yerini alacak! Yüzde yüz yerli elektrikli araba seri üretime başladı - T-OtomobilYüzde 100 yerli elektrikli araba seri üretime başladıTürkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu!  - T-OtomobilEn çok satılan otomobil markaları belli olduToyota yeni elektrikli modelini Avrupa’nın kalbine üretecek - T-OtomobilAvrupa’nın kalbine üretecek
Sonraki Haber Yükleniyor...