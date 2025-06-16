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Haberler > T-Otomobil > İstanbul Park artık resmen TOSFED’e geçti

İstanbul Park artık resmen TOSFED’e geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Park artık resmen TOSFED’e geçti
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Park pistinin mülkiyetine sahip olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ile Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından, Cumhuriyet tarihimizin en büyük spor tesisi olan İstanbul Park yarış pistinin tüm işletme sorumluluğu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’na verildi.

TOSFED yönetiminde başlayacak yeni dönem, 16 Haziran Pazartesi günü İstanbul Park’ta yapılan basın toplantısında Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı tarafından duyuruldu. TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, TOSFED Başkan Yardımcıları Faruk Süren, Cemil Onur Sürmeli, Beyza Avcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıya, 100’ün üzerinde medya mensubu katıldı.

İstanbul Park artık resmen TOSFED’e geçti - 1. Resim

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan başkan Üçlertoprağı; 20 sene önce inşa edilen kıymetli tesisin uzun zamandır etkin şekilde kullanılamadığını hatırlatarak, TOSFED yönetiminin yoğun çabaları neticesinde başlayan bu yeni dönemde, TOSFED olarak tek gayelerinin kamu faydasını ilk öncelikleri yaparak, ülkemizin tek uluslararası yarış pistinin sporumuza, halkımıza ve spor turizmi vasıtasıyla ülkemize fayda sağlayacak şekilde işletilmesi olacağını açıkladı.

İstanbul Park artık resmen TOSFED’e geçti - 2. Resim

Pistte öncelikle kapsamlı bir revizyon ve tadilat çalışması yapılması gerektiğini belirten Eren Üçlertoprağı, “Devamında otomobil sporlarını yayma ve geliştirme ilkemiz çerçevesinde; farklı seviyelerde uluslararası ve ulusal yarışmalar organize etmeyi, sporcularımız için antrenman programları yürütmeyi, sürüş eğitimleri ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi, otomobil ve ilgili sektör firmalarıyla yapılacak işbirlikleri ile İstanbul Park’ı ülkemizin otomobil sporları ile otomotiv etkinliklerinin merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca pistin içindeki alana Uluslararası standartlarda bir karting pisti inşa etmek, en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

Eren Üçlertoprağı, sözlerini “Sporumuz açısından bir milat olabilecek yepyeni bir sayfa açmamıza izin veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sporumuza her daim büyük imkanlar sağlayan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, bizlere güvenerek Türk sporuna böylesine kıymetli bir tesisin kazandırılmasını mümkün kılan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve iki Bakanlığımızın ilgili tüm birim yöneticilerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde tamamladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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