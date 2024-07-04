Kia Picanto makyajlandı ve Türkiye'de satışa sunuldu!

Markanın giriş seviyesinde yer alan ve A segmentinin güçlü oyuncuları arasında gösterilen Kia Picanto yenilenen hali ile Türkiye’de satışa sunuldu. 995.000 TL Başlangıç fiyatlarıyla karşımıza çıkan otomobilde 1,0 litre ve 1,2 litre olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Her iki motorda da otomatikleştirilmiş AMT şanzıman bulunuyor. Bu sistem manuel şanzımanın yakıt verimliliğini ve otomatik şanzımanın şehir içi trafikte sağladığı konforu bir araya getiriyor. İşte detaylar:

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia'nın sevimli hatchback modeli Picanto, bir dizi yenileme operasyonunda geçirildi. Tasarımı güncellenen model aynı zamanda teknoloji anlamında da bir dizi yeniliğe kavuştu. Öten yandan standart donanım listesinde oldukça cömert davranan Yeni Picanto, sürüş destek sistemleri ile trafiği yoğun şehirlerde araç kullanmayı daha kolay ve konforlu hale getirmeye yardımcı oluyor.

Yeni Kia Picanto'nun ön far tasarımı aracın sportif duruşunu destekler nitelikte, A sütunun altından hem ön kaputu hem ön çamurlukları hem de altı tamponu birbirine bağlayan yapısı ile ilk bakışta dikkat çeken detaylar arasında. Ön ızgara ve havalandırma kanalları ise SUV tarzı bir duruş sergilerken giriş versiyonlarında 14 inçlik, üst donanımlarda ise 15 inçlik çelik jantlarla buluşuyor.

Arkaya doğru baktığımızda ise aracın yanal çizgileri hafızalarda kalan Picanto görüntüsünü pekiştirir niteliklerde. Araçta dokuz farklı gövde rengi suluyor. Alp Beyaz, Gümüş Gri, Galaksi Siyah, Astro Gri, Süt Beji, Mercan Kırmızı, Spor Mavi, Duman Mavi, Adventurous Yeşil aracın renk seçenekleri arasında yerini alıyor.

BENZİNLİ MOTORLA GELDİ

Yeni Kia Picanto 1,0 litre ve 1,2 litre olmak üzere benzinli iki farklı motor opsiyonu ile vitrinde yerini alıyor. Özellikle yüksek verimlilik ve düşük CO2 emisyonlarıyla dikkat çeken bu üniteler cimri yakıt tüketim değerleri ile dikkat çekiyor. Kia her motor seçeneğinde de vites işlevlerini otomatikleştiren AMT şanzıman sunuyor. Bu sistem geleneksel manuel vites kutularının yakıt verimliliğini ve otomatik şanzımanın pratik konforu bir araya getiriyor.

İÇERİDE 10.25 İNÇLİK EKRAN VAR

Yeni Kia Picanto standart olarak navigasyon özelliğine sahip 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi ve 10,25 inçlik gösterge ekranıyla yollara çıkıyor. Bu eğlence sistemi aynı zamanda Bluetooth çoklu bağlantı özelliğine sahip. Bu özellik aynı anda iki adete kadar mobil cihaz eşleştirmesi anlamına geliyor.

Bu sistem, standart ve kablosuz olarak hem Apple CarPlay hem de Android Auto desteğine de sahip. Teknolojik alt yapısı güncellenen araçta Gelişmiş Sürüş Destek Sistemlerine (ADAS) ve yolcuların güvenliğini artıran bir dizi aktif güvenlik sistemine sahip. Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DDAW), Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi özellikler standart olarak sunuluyor.