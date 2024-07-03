Renault Austral fiyatları göz kamaştırıyor! İddialı marka fiyatlarla resmen çıldırdı

Fransız otomobil devi Renault, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye pazarında dikkat çeken bir hamle yaparak, iddialı SUV modeli Renault Astral için cazip fiyatlarıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle donanım ve performans açısından zengin olan Renault'un modeli, otomobil tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Renault, Türkiye pazarında güçlü bir konum elde etmek amacıyla yüksek donanımlı SUV modeli Austral'i 1.605.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bu fiyat, markanın kompakt modeli Clio'nun en dolu versiyonuna yakın bir seviyede bulunuyor. Bu durum, tüketicilere aynı fiyata daha büyük ve donanımlı bir SUV sahibi olma fırsatı sunuyor.

PERFORMANS VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Austral modeli, baz donanım seviyesinde 160 beygir gücünde hibrit bir motor ve tam otomatik şanzıman ile donatılmış. Bu güçlü motor, SUV segmentinde performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yakıt tüketiminde de ekonomik değerler sunarak hem güç hem de verimlilik beklentilerini karşılıyor.

Renault Austral, geniş iç hacmi, yüksek donanım özellikleri ve modern tasarımıyla Türkiye pazarında dikkat çeken bir alternatif. SUV tercihi yapan ve konfor, güvenlik, performansı bir arada arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olan Austral, Renault'un kampanyaları sayesinde daha da erişilebilir hale geliyor.

RENAULT'UN TÜRKİYE'DEKİ SATIŞ STRATEJİSİ

Renault'un Türkiye'deki satış stratejisi, geniş ürün yelpazesi ve çeşitli segmentlerdeki modelleriyle kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı amaçlıyor.

Renault Austral gibi premium özelliklere sahip modellerin cazip fiyatlarla sunulması, markanın müşteri memnuniyetini artırma ve rekabet gücünü koruma hedeflerini destekliyor.

RENAULT GÜNCEL DONANIM VE FİYAT LİSTESİ

Renault Austral'in Temmuz ayı itibarıyla güncel donanım seçenekleri ve fiyat listesi şu şekilde:

Techno Mild Hybrid 160 HP Auto : 1.605.000 TL

: 1.605.000 TL Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 HP Auto : 1.844.000 TL

: 1.844.000 TL Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 HP: 2.126.000 TL

Gelişmiş özelliklere sahip premium SUV modelinin cazip fiyatları ve geniş donanım seçenekleri, Renault'un Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğinin ilk sinyalleri.