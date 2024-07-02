Türkiye'de Haziran 2024'te kaç adet elektrikli otomobil satıldığı belli oldu!

Haziran 2024 Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarında önemli gelişmeler yaşandı. Tesla, yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren Model Y ile büyük bir atılım yaparak zirveye yerleşti.

Haziran'da en çok satan marka ve model araçlar belli oldu! Kampanyalar etkisini gösterdi

Haziran'da en çok satan marka ve model araçlar belli oldu! Kampanyalar etkisini gösterdi

Tesla'nın Büyük Başarısı: İlk 5 ayda sadece 412 adet satış yapan Tesla, haziran ayında yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren Model Y ile toplam 2670 adet teslimat gerçekleştirerek zirveye çıktı. Bu büyük başarı, Tesla'nın Türkiye pazarında ne kadar hızlı bir şekilde büyüdüğünü gösterdi.

Haziran ayında sıfır faiz kampanyası sona eren Togg, 1733 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Togg'un güçlü performansı, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markasının pazar payını koruduğunu ortaya koyuyor.

Tesla'nın teslimatları temmuz ayında da tam gaz devam ediyor. Bu durum, Tesla'nın pazar liderliğini koruma çabasını gösteriyor. Temmuz ayı sonunda sıralamanın nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

İlk 6 ay sonunda Togg T10X, 13.021 adetle açık ara lider durumda. Togg, satış rakamlarını bu şekilde devam ettirirse 2023 yılındaki yakaladığı başarıyı tekrarlaması söz konusu.

Haziran Ayının En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri:

Tesla Model Y: 2670 adet

Togg T10X: 1733 adet

BMW X1: 438 adet

KG Mobility Torres: 403 adet

BYD Atto 3: 347 adet

İlk 6 Ayın En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri:

Togg T10X: 13.021 adet

Tesla Model Y: 3.082 adet

KG Mobility Torres: 2.522 adet

BMW 5 Serisi: 1.509 adet

BMW X1: 1.377 adet

Tesla'nın haziran ayında gerçekleştirdiği bu büyük atılım, elektrikli otomobil pazarında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yılın geri kalanında bu rekabetin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.