Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Kia Niro, XCeed, Picanto, Stonic, EV9... Kia'dan Mayıs 2025 için faizsiz kredi kampanyası

Kia Niro, XCeed, Picanto, Stonic, EV9... Kia'dan Mayıs 2025 için faizsiz kredi kampanyası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kia Niro, XCeed, Picanto, Stonic, EV9... Kia&#039;dan Mayıs 2025 için faizsiz kredi kampanyası
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayına özel kampanyalarla bireysel ve tüzel müşterilerine avantajlı fırsatlar sunan Kia, iddialı modelleri Niro, XCeed, Picanto, Stonic ve fütüristik tasarımıyla dikkat çeken elektrikli SUV modeli EV9 ile öne çıkıyor. Gelin bu modelleri ve sundukları avantajları birlikte inceleyelim.

Bireysel müşterilere yönelik kampanyalar kapsamında; Niro ve XCeed modelleri, 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Picanto ve Stonic modellerinde ise yine 12 ay vade ile yüzde 0,99 faizli ödeme imkânı sağlanıyor.

Detaylara bakıldığında; Niro için 250 bin TL’ye, XCeed için 150 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı sunulurken; Picanto için 200 bin TL’ye, Stonic için ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor.

Kia’dan 600 bin TL kredili sıfır faiz kampanyası - 1. Resim

Hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleriyle öne çıkan Kia Niro, özellikle şehir içi kullanımda sunduğu sessiz sürüş ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Modern tasarımı ve yüksek teknolojili iç mekanıyla Niro, sınıfındaki iddiasını sürdürüyor.

Kia XCeed, hatchback otomobil konforunu SUV’ların yerden yüksek yapısıyla birleştiren bir crossover modeli. 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri DCT şanzımanıyla performans ile yakıt verimliliğini dengede sunuyor.

Kompakt boyutlarına rağmen sunduğu akıllı çözümlerle şehir içi kullanımda farkını ortaya koyan Kia Picanto, 1.0 litrelik motoru ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Donanım seviyesiyle sınıfının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Kia’dan 600 bin TL kredili sıfır faiz kampanyası - 2. Resim

Kia Stonic ise B-SUV segmentindeki sportif çizgilere sahip modeli olarak dikkat çekiyor. 1.0 litrelik turbo benzinli motoruyla çevik bir sürüş sunan Stonic, yerden yüksek yapısıyla SUV hissini yaşatırken; şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda dengeli ve konforlu bir deneyim sağlıyor.

Kia’nın ödüllü elektrikli SUV modeli EV9 ise tüzel müşterilere yönelik cazip bir kampanya ile sunuluyor: 600 bin TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi desteği sağlanıyor. 374 kW (508 PS) güç ve 700 Nm tork üreten EV9, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,3 saniyede ulaşıyor. 500 km’nin üzerinde menzil sunan model, 350 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını %10’dan %80’e yalnızca 24 dakikada doldurabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ev kadınlarına emeklilik hakkı gündemde! Ev kadınları ne zaman emekli olabilecek?Pençe-Kilit şehidiyle ilgili kahreden detay! Yaza düğünü varmış...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trugo ve Eşarj kullanıcılar için sınırları kaldırıyor - T-OtomobilTrugo ve Eşarj kullanıcılar için sınırları kaldırıyorFord, Türkiye pazarına 3 elektrikli SUV ile giriş yaptı: En ucuzu 1.6 milyon TL - T-OtomobilTürkiye pazarına 3 elektrikli SUV ile giriş yaptı! En ucuzu 1.6 milyon TLBYD ve Chery'den sonra bir Çinli otomobil devi daha Türkiye'ye geliyor! Tarih verildi, fabrikanın kurulacağı şehir belli oldu - T-OtomobilÇinli otomobil devi Türkiye'ye geliyor!Toyota’nın “Hayalimdeki Araba” resim yarışması başlıyor - T-OtomobilToyota’nın “Hayalimdeki Araba” resim yarışması başlıyorÇin’de sedan modasına yeni oyuncu: Karşınızda 1.600 km menzil ile Geely Starshine 8 - T-OtomobilSedan modasına yeni oyuncu! Dikkat çeken menzil, yüksek batarya kapasitesi...Türkiye’nin ilk sertifikalı yerli batarya paketi Sabancı-TEMSA’dan geldi - T-OtomobilTürkiye’nin ilk sertifikalı yerli batarya paketi Sabancı-TEMSA’dan geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...