Kia Niro, XCeed, Picanto, Stonic, EV9... Kia'dan Mayıs 2025 için faizsiz kredi kampanyası

Mayıs ayına özel kampanyalarla bireysel ve tüzel müşterilerine avantajlı fırsatlar sunan Kia, iddialı modelleri Niro, XCeed, Picanto, Stonic ve fütüristik tasarımıyla dikkat çeken elektrikli SUV modeli EV9 ile öne çıkıyor. Gelin bu modelleri ve sundukları avantajları birlikte inceleyelim.

Bireysel müşterilere yönelik kampanyalar kapsamında; Niro ve XCeed modelleri, 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Picanto ve Stonic modellerinde ise yine 12 ay vade ile yüzde 0,99 faizli ödeme imkânı sağlanıyor.

Detaylara bakıldığında; Niro için 250 bin TL’ye, XCeed için 150 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı sunulurken; Picanto için 200 bin TL’ye, Stonic için ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor.

Hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleriyle öne çıkan Kia Niro, özellikle şehir içi kullanımda sunduğu sessiz sürüş ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Modern tasarımı ve yüksek teknolojili iç mekanıyla Niro, sınıfındaki iddiasını sürdürüyor.

Kia XCeed, hatchback otomobil konforunu SUV’ların yerden yüksek yapısıyla birleştiren bir crossover modeli. 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri DCT şanzımanıyla performans ile yakıt verimliliğini dengede sunuyor.

Kompakt boyutlarına rağmen sunduğu akıllı çözümlerle şehir içi kullanımda farkını ortaya koyan Kia Picanto, 1.0 litrelik motoru ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Donanım seviyesiyle sınıfının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Kia Stonic ise B-SUV segmentindeki sportif çizgilere sahip modeli olarak dikkat çekiyor. 1.0 litrelik turbo benzinli motoruyla çevik bir sürüş sunan Stonic, yerden yüksek yapısıyla SUV hissini yaşatırken; şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda dengeli ve konforlu bir deneyim sağlıyor.

Kia’nın ödüllü elektrikli SUV modeli EV9 ise tüzel müşterilere yönelik cazip bir kampanya ile sunuluyor: 600 bin TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi desteği sağlanıyor. 374 kW (508 PS) güç ve 700 Nm tork üreten EV9, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,3 saniyede ulaşıyor. 500 km’nin üzerinde menzil sunan model, 350 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını %10’dan %80’e yalnızca 24 dakikada doldurabiliyor.