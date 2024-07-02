Kurban Bayramı araç satışlarını durduramadı: 106.238 araç satıldı!

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen otomobil pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalamasında yüzde 45,4 artış gösterdi. Otomobil ve hafif ticari araç satışları ise toplamda 106.238 adete ulaştı. Yılın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran döneminde pazar hacmi yüzde 3.7 artarak toplam satışlar 577.981 adete ulaşırken yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 237,1 arttı…

Otomotiv Distribütörleri Ve Mobilite Derneği (OMDM) tarafından yayınlanan rapora göre 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,7oranında büyüyerek 577.981 adetlik satışa ulaştı. Bu dönem içinde otomobil satışları yüzde 7,3 oranında artarak 462.955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115.026 adet oldu.

OMDM verilerine göre 2024 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 87.858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %12,6 azalarak 18.380 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 oranında artarken sadece otomobil pazarı verilerine bakıldığında ise 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,4 artış gözlemlendi. Hafif ticari araç pazarında, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,9 artış söz konusu.

YOĞUNLUK DÜŞÜK VERGİLİ MODELLERDE

Otomotiv Distribütörleri Ve Mobilite Derneği’nin Otomobil Pazar Analizi’ne göre Ocak-Haziran 2024 dönemi içinde gerçekleşen satışların yüzde 87,5’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştu. Bu tarih aralığında en çok satış 256.440 adetle C segmenti otomobillerde gerçekleşti ve pazardan yüzde 55,4 pay aldı.

İkinci sırada ise B segmenti otomobiller 146.401 adetlik satış ve yüzde 31,6 pazar payı ile yer aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. 253.667 adetlik satışlar pazardan yüzde 54,8 pay alan SUV tipi araçları yüzde 26,6 pay ve 123.243 adet satış ile Sedan, yüzde 17,4 pay ve 80.760 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI GİDEREK ARTIYOR

Yılın ilk 6 aylık döneminde satılan otomobiller motor tiplerine göre incelendiğinde birinci sırada toplam 305.550 adetlik satışla benzinli otomobiller yüzde 66 oranında payla yer alırken ikinci sırada hibrit otomobil satışları 64.921 adet ve yüzde 14 oranla yer aldı. Dizel motorlu otomobil satışları ise 50,064 adetle ancak yüzde 10,8 pay alabildi.

Elektrikli otomobil satışlarında ise büyük bir artış yaşandı. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları bahsi geçen dönemde yüzde 237,1 artarken, yüksek vergi diliminde yer alan 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 40 oranında büyüdü. Elektrikli otomobillerin toplam satışları ise 39.405 adete ulaşırken pazarda toplmada 8,5 pay sahibi oldu…