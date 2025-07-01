Lüks aracı ucuza aldım derken... 'Hatasız-boyasız' araç pert çıktı, ekspertiz raporu şaşkına çevirdi

İstanbul yaşanan skandal olay, ikinci el araç alım satımında yaşanan dolandırıcılığının boyutlarını gözler önüne serdi. Ekspertiz raporunda 'hatasız-boyasız' yazan 4.7 milyon TL’lik lüks aracın yeni sahibi, gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşadı. Ucuza aldığını düşündüğü araç pert çıktı, talihsiz adamın dolandırılma hikâyesi ise dehşete düşürdü.

Türkiye’de son dönemde dolandırıcılık vakaları güvenlik endişesini zirveye taşıdı. Dolandırıcılar teknolojinin son imkânlarını kullanıp avlarını alt etmeye devam ederken, kullandıkları yöntemler de bir bir ifşa oluyor.

O olaylardan birisi de İstanbul’da yaşandı. Ekspertiz raporuyla satın aldığı lüks ikinci el aracından şüphelenen bir adam, Kartal’daki ünlü ekspertiz firmasından gelen yeni raporla hayatını şokunu yaşadı.

1.6 MİLYON TL’LİK HASAR KAYDI ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ilana konulan bir aracı almak isteyen mühendis, şehir dışında olduğu için satıcıdan ekspertiz raporu talep etti. Satıcı ise bir hafta önce ekspertiz yaptırdığını belirterek, aracın "hata, boya, değişen" olmadığını iddia eden bir raporu alıcıya gönderdi.

Mühendis, bu rapora güvenerek 4 milyon 700 bin TL fiyatla satışa sunulan 2022 model, 51 bin kilometredeki lüks Volvo XC90 model aracı satın aldı. Ancak araç teslim alındığında, far ile kaput ayarının birbirini tutmadığını fark eden alıcıda şüpheler uyandı.

Daha sonra rapora tekrar bakan mağdur, rapordaki şasi numarası ile ruhsattaki şasi numarasının birbirini tutmadığını görünce büyük şok yaşadı. Hemen yapılan hasar kaydı sorgulamasında ise aracın tam 1,6 milyon TL’lik hasar kaydı olduğu ortaya çıktı.

Aracın pert olduğunu tespit eden ünlü ekspertiz firması yetkisi ise YouTube'a yüklenen bir videoda yaşanan tüm süreci ve araçtaki hasarları şu sözlerle anlattı:

Ön tamponun lokal boyalı ve tamir edilmiş

Ön panel kırık

Ön çamurluk işlemli ve boyalı

Tekerleğin ön kule tarafından aldığı hasar sonucu tekerleğin hafifçe geriye doğru girmiş

Şasi ucunun hafifçe ezilmesiyle aracın hava yastıkları açılmış

Sol travers bağlantı ayağının değişmiş.

Sol ön kapının orijinaliyle değişmiş

Sol perde hava yastığının orijinaliyle değişmiş, tamir edilmemiş.

Emniyet kemerleri orijinaliyle değişmiş

Sürücü hava yastığı tamir edilmiş

Torpido değişmiş ve iç kısmının tamirli

Yolcu hava yastığı ve diz hava yastığının tamir edilmiş

Aracın sol arka kapısının ve arka tamponunun da lokal boyalı

Tavan hava yastığı orijinaliyle değişmiş

Sürücü, torpido ve diz hava yastıkları tamir edilmiş

ARAÇ NASIL EKSPERTİZDEN ‘HATASIZ’ ÇIKTI?

Ekspertiz firması yetkilisi, aracın bunca soruna rağmen araç sahibine gönderilen ekspertiz raporunda nasıl ‘hatasız’ çıktığını da anlattı.

Bu noktada ekspertiz firmasının hiçbir suçunun olmadığını kesin bir dille ifade eden yetkili, dolandırıcılığın "ikiz araç" yöntemiyle yapıldığını şöyle açıkladı:

Satıcının, aynı model ve renkte, hasarsız bir Volvo'ya daha sahip olduğu,

Satıcının, hatasız ve boyasız olan diğer Volvo'yu ekspertize soktuğu,

Bu hasarsız araç için "hatasız, boyasız" raporu aldığı ve bu raporu alıcıya gönderdiği,

Ancak notere gidildiğinde, alıcıya kazalı ve hasarlı olan aracı sattığı belirtildi.

KRİTİK UYARI: ŞASE NUMARASINI KONTROL EDİN

Yetkili, ekspertiz firmalarının kendilerine getirilen aracı kontrol ettiğini ve satış anındaki sorumluluğun alıcıya geçtiğini vurguladı. "Ekspertiz sen hangi arabayı getirirsen ona bakar. Satış ekspertizi bağlamaz. Satışa giderken başka araba sattıysam o ekspertizin suçu değil. Kusura bakmayın biraz da sizin sorumluluğunuz" diyen Açan, alıcılara önemli uyarılarda bulundu:

"Ekspertize giderken ekspertiz arkadaşlar şasiyi kontrol ediyorlardır ama siz notere giderken dikkat edin. Ekspertizdeki arabanın şase numarasıyla ruhsattaki yani satıştaki ruhsattaki şase numarası aynı mı? Ona bakın.”

“BASİRETİM BAĞLANDI”

Öte yandan, yetkili, aracın yeni sahibi mağdur mühendisin satıcıya ulaşamadığını ve nasıl böyle bir hataya düştüğünü anlayamadığını söylediğini aktardı. Alıcının, “Basiretim bağlandı" dediği öğrenildi.