OSD Başkanı Eroldu: Çinlilerle rekabete hazırlıksız değiliz

15 Ocak 2024 05:58 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 06:04

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) yayınladığı 2023 yılı verilerine göre Türkiye’nin ihracat lokomotifi konumunu sürdüren otomotiv sanayi sektörünün, geride bıraktığımız sene içinde toplam hacmi 35,7 milyar dolara ulaştı. 2023 yılında üretimde %9, ihracat %5, perakende pazarında ise %55’lik artış yaşandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerinde önemli açıklamalara değinen OSD Başkanı Cengiz Eroldu 2023’ü rekorlar yılı olarak tabir ederek “Öncelikle 2023 yılı birçok yatırımların hayata geçtiği bir sene, Ford Otosan’ın çok büyük bir yatırımı hayata geçti. Aynı zamanda Toyota’nın yeni C-HR’ı, Renault Türkiye ile ilgili gelecek planlarını açıkladı, Tofaş’ta Stellantis ile iş birliğini başlatma kararı ve bunun uzantısında da yeni yatırımlarını açıklamaya başlaması en dikkat çekenler. 2023 yılında toplam 1 milyar 340 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik” dedi. Otomotiv ana sanayinin son 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğine dikkat çeken Eroldu “2023 yılında da 2022’ye göre yüzde 37’lik yatırım artışı var. Bu sayede istihdam 60 binin üzerine çıkarak %6 arttı. Öte yandan 2023 yılında ihracatımızın da 970 binden 1 milyonun üzerine çıktığını sevinerek görüyoruz. Geride bıraktığımız yılda tek olumsuzluk iç pazarda yerli araç payının azalması, 2022’de %45 olan yerli payımız 2023’te maalesef %37’lere geriledi. Otomobil özelinde %39’dan %32’ye, hafif ticaride %59’dan yüzde 46’ya bir gerileme var” ifadelerini kullanıdı.

YAVAŞLAMA KÜRESEL

Küresel ekonomide yavaşlama beklentileri ve etkilerine değinen Eroldu şöyle devam etti: Özellikle Amerika, Çin ve Avrupa Birliği arasında devam eden güç ve ticaret savaşı biraz daha su üzerine çıkmaya başladı. Bunun da bütün ülkelere farklı seviyelerde olumlu olumsuz etkileri olacak. Önemli bir başlıkta konu da jeopolitik gelişmeler ve tedarik zinciri. Son günlerde Ümit Burnu’ndan dolaşan bir lojistik herkes için sorun ama fırsatları da beraberinde getiriyor. Türkiye’de otomotiv sektöründe parça ihracatında ciddi bir artış var. Bir takım parça taleplerinin Uzak Doğu ve Çin yerine Türkiye’deki yan sanayicilere kaydığını görüyoruz. Otomotivde küresel anlamda bir önemli gündem maddesi de Çin’in son yıllarda ticari alanda gösterdiği atak politikaları. Hem Avrupa açısından hem dünya açısından hem de ülkemiz açısından önemli etkileri var. Marka algısı giderek kuvvetlenirken kendi iç pazarlarını da daha fazla yönetmeye başladı. Daha önce Avrupalıların hâkim olduğu bir Çin otomotiv pazarı vardı. Bugün 2022’den itibaren bunun yüzde 50-50 olduğunu görüyoruz ve daha da artacak. İleride Avrupalıların belki Çin’den daha fazla çıktıklarını da göreceğiz. İlk defa 2022 yılında Avrupa Birliği otomotiv ithalatında 1. sıraya yerleştiler ki orası bizim yerimizdi. Çin aslında otomotiv sanayi dışında ülke içinde bir sorun ticaret dengesi açısından, 2023’ün 11 ayında biz Çin’den 41,7 milyarlık ithalat yaparken yalnızca 3 milyar dolarlık ihracatımız var. Çok büyük bir açık var ve bu gittikçe de büyüyor. Türkiye’nin Çin ile olan ticaret açığı 2019’da 16 milyar dolarken şu anda 2023’ün 11 ayında 38 milyara gelmiş. Bu demek ki yılı da 42-43 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı ile kapatacağız. Bu sürdürülebilir bir şey değil.

GLOBAL ARENA

OSD olarak rekabete karşı da değiliz hazırlıksız da değiliz. Rekabet yalnız Türkiye topraklarında olmuyor. Büyük oranda yaptığımız ürünleri Avrupa’ya ihraç ediyorsak, Avrupa’da da Çinli markalar var. Zaten Avrupa’da rekabetin içindeyiz. Bizim rekabetimiz yalnızca İstanbul’da satılan araçlarla değil ki. Sonuçta otomotiv sanayi global bir arena. Biz de dünyanın her tarafından Çin ile rekabet etmekteyiz ama Türkiye pazarında da yatırımcıyı korumak lazım. Örneğin, yerli araç payımız 43, 44, 46 seviyelerinde giderken 2023 yılında ağırlıklı olarak vergi sistemindeki yerli üreticiler lehine olan konumun bozulması. Daha önce yatırım yapan, ihracat yapan, yerli sanayiciyi korumaya yönelik politikalar vardı. Bunlar 2023’te biraz uygulama dışında kalmaya başladı. Bu dış ticaret açığının artmasına yol açıyor.