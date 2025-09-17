Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TEKNOFEST'te 'akıllı tarım teknolojileri'ne yoğun ilgi

Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanları ile geliştirilen teknolojik ürünlerinin vitrine çıktığı TEKNOFEST İstanbul'da 'tarım teknolojileri' büyük ilgi gördü. Savunma, teknoloji, medya ve siyasetten önemli isimler akıllı tarım teknoloji stantlarını gezerek ürünlere ilişkin bilgi aldı.

TEKNOFEST İstanbul'da "akıllı tarım" teknolojileriyle öne çıkan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ni (TÜME), ilk gününde savunmadan medyaya siyasetten teknolojiye pek çok alanın üst düzey temsilcileri ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

TEKNOFEST'te 'akıllı tarım teknolojileri'ne yoğun ilgi - 1. Resim

AKILLI TARIM ÜRÜNLERİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

TÜME'nin akıllı tarım teknolojilerini sergilediği alana vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, savunma, teknoloji, medya ve siyasetten önemli isimler de burayı gezerek son teknolojilere ilişkin bilgi aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, burayı ziyaret eden ilk isim olurken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da buradaki son teknolojilere ilişkin bilgi aldı.

TEKNOFEST'te 'akıllı tarım teknolojileri'ne yoğun ilgi - 2. Resim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte alanı gezdi.

Ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Mahmut Sami Şahin, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Boğaziçi Rektörü Naci İnci'den oluşan heyet TÜME'yi ziyaret etti.

TEKNOFEST'te 'akıllı tarım teknolojileri'ne yoğun ilgi - 3. Resim

Heyet, burada Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğü, Dost Çiftlik ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yetkililerinden bilgi aldı.

Kick çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Eylül Kick erişim sorunu araştırılıyor
