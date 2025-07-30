Otokar’dan ilk yarıda %53 büyüme: İhracat artışı dikkat çekici

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2025’in ilk yarısında güçlü bir büyüme performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Şirket, yılın ilk 6 ayında 3.430 adet araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 53 oranında artırmayı başardı. Cirosunu 19,8 milyar TL’ye çıkaran Otokar, bu dönemde 302 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti. İkinci çeyrekte 412 milyon TL net kâr açıklayan şirket, yılın ilk yarısını 79 milyon TL net zararla kapattı.

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, hem savunma sanayii hem de ticari araç alanında önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, Romanya’dan alınan 1.059 adetlik zırhlı araç siparişinin üretimine başladıklarını açıkladı. Otokar’ın Fransa, İtalya, Romanya, BAE ve Kazakistan’daki iştirakleri aracılığıyla global ölçekte büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Özüner, Romanya’da yerel üretim faaliyetlerinin 2026 itibarıyla başlayacağını da vurguladı.

Ticari araç segmentinde de dikkat çekici bir ivme yakalayan Otokar, 2025 yılında satışa sunulan Atlas 9 kamyon modeliyle satışlarını yüzde 49 artırarak 648 adede ulaştı. Pick-up segmentine Foton Tunland araçlarıyla giren şirket, ilk yarıda 905 adet satış gerçekleştirdi.

Savunma tarafında ise Estonya’da göreve başlayan ARMA 6x6 zırhlı aracı ve Romanya’ya yönelik COBRA II üretimi, Otokar’ın global savunma sanayii sahnesindeki etkinliğini güçlendirdi. Şirket, NATO ve Birleşmiş Milletler’in uzun süredir tedarikçileri arasında yer alıyor ve 40’tan fazla ülkede 33 bini aşkın askeri aracı aktif kullanımda bulunuyor.