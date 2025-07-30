TikTok elektrikli otomobil dünyasına SAIC ile giriş yapıyor!

Çinli sosyal medya devi Tiktok’un çatı kuruluşu ByteDance, MG’nin de üretimini yapan SAIC ile yapay zekaya sahip kokpit sistemleri için ortaklık anlaşması imzaladı. Şirket Huawei tarafından geliştirilen ve küresel çapta büyük ses getiren HarmonyOS sistemine rakip olduğu iddiasını ise yalanladı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok'un ana şirketi ByteDance, otomotiv sektörüne yönelik iddialara açıklık getirdi. Şirket yaptığı açıklamada doğrudan akıllı sürüş teknolojileri geliştirdiği yönündeki söylentileri yalanlarken, SAIC Motor ile "Doubao" adlı yapay zeka destekli akıllı kokpit sistemi üzerinde çalıştığını ise doğruladı.

Teknoloji dünyasının kulislerinde, ByteDance'in "Doubao Auto" adıyla "kokpit ve akıllı sürüş" sistemleri geliştirdiği ve bu girişimin Huawei'nin HarmonyOS'una rakip olabileceği konuşuluyordu. Ancak, ByteDance'in bulut ve yapay zeka hizmetleri platformu Volcano Engine'den bir sözcü, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Sözcü, Volcano Engine'in otomotiv müşterilerine verimli algoritma eğitim platformları sağladığını, fakat otonom sürüş sektörüne girme gibi bir planları olmadığını vurguladı.

Diğer yandan SAIC Motor Başkanı Jia Jianxu ise Nisan 2025'te yaptığı bir açıklamada, kişiselleştirilmiş araç senaryoları oluşturmak için Volcano Engine ve diğer yapay zeka ortaklarıyla çalıştıklarını duyurmuştu.

Bu iş birliğinin bir ürünü olarak, Volcano Engine'in "Doubao" büyük dil modeline dayalı bir yapay zeka kokpit ürünü geliştiriliyor. Volcano Engine otomotiv bölümü genel müdürü Yang Liwei'ye göre bu sistem, kullanıcı niyetlerini tahmin edebilen çok modlu bir algı ve işlev sunarak kişiselleştirilmiş bir asistan görevi görecek.

ByteDance'in teknoloji ve otomotiv dünyasındaki bu hamlesi, şirketin akıllı araç teknolojilerinin yazılım ve kullanıcı deneyimi tarafına odaklandığını, ancak donanım ve otonom sürüş gibi alanlardan şimdilik uzak durduğunu gösteriyor. Şirketin daha önce Changan Automobile, GAC Aion ve Lynk & Co. gibi üreticilere de bulut ve yapay zeka hizmetleri sunduğu biliniyor.

TIKTOK VE CAPCUT AYNI ŞİRKET ALTINDA

TikTok’un çatı şirketi ByteDance, yalnızca sosyal medya alanında değil çok daha geniş bir teknoloji yelpazesinde faaliyet gösteriyor. Çin’de kişiselleştirilmiş haber servisi Toutiao ile yola çıkan şirket, dünyaca yaygın mobil video düzenleme uygulaması CapCut gibi ürünlerle dijital içerik alanında güçlü bir konumda yer alıyor. Ayrıca Lemon8 adlı görsel odaklı sosyal medya uygulaması, kurumsal iletişim aracı Lark ve mobil oyun yayıncısı Nuverse ile farklı sektörlerde de yer alıyor. Son dönemde yapay zeka destekli çalışmalarıyla gündeme gelen şirket SAIC gibi otomotiv devleri başta olmak üzere birçok sektöre teknoloji tedarikçisi olarak konumlanıyor.