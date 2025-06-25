Volkswagen'den kritik değişiklik! ''Bir daha asla'' diyerek açıkladı!

Otomobiller 2010'lu yıllarda mekanik kontrollerden dijital kumandalara doğru önemli bir değişim yaşamaya başladı. Ardından, "minimalizm" denilen tasarım felsefesi, birçok kullanıcı için olumsuz bir deneyim sunmaya başladı. Tesla günümüzde bu konuda zirveyi temsil ederken, Avrupalı üreticiler fiziksel kontrollere geri dönmeyi değerlendiriyor. Bu noktada ilk adım ise Alman üretici VW'den gelecek gibi duruyor.

Volkswagen, son yıllarda dokunmatik kontrollere aşırı odaklanması nedeniyle aldığı eleştirileri dikkate alarak, otomobil iç mekanlarında fiziksel düğmelere geri dönme kararı aldı. Şirketin Teknik Geliştirme Başkanı Kai Grünitz, konuyla ilgili açıklamasında geçmişteki hataları düzeltmek için yeni bir gösterge paneli tasarımı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu değişikliklerin, özellikle ID.3 ve ID.4 modellerinin güncellenmiş versiyonlarında ve gelecek modellerde kendini göstereceğini ifade etti.

Volkswagen'in tasarım patronu Andreas Mindt ise bu kararı "bir daha asla, asla bu hatayı yapmayacağız" sözleriyle özetledi. Mindt'e göre, her gelecekteki VW modelinde ses, ısıtma, fan kontrolü ve uyarı ışıkları gibi en önemli beş işlev için fiziksel düğmeler kullanılacak. Mindt ayrıca, direksiyon simidinde de gerçek düğmelerin yer alacağı ve dokunmatik yüzeylerden vazgeçileceği açıkladı.

SES DÜĞMESİ GERİ DÖNÜYOR

Sektör içinden gelen bilgilere göre, özellikle ses kontrolü için kullanılan döner düğmenin gelecekteki modellerde geri döneceği de doğrulandı. Bu durum, dokunmatik kontrollerin pratiklik ve güvenlik açısından oluşturduğu sorunların şirket içinde de kabul edildiğini gösteriyor.

Bu dönüşüm, sadece elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacak. İçten yanmalı motorlu VW modellerinin de fiziksel düğmeleri yeniden kullanıcılara sunması bekleniyor. Makyajlı Golf Mk8, GTI ve R gibi modellerde direksiyon simidindeki gerçek düğmelere geçiş yapılması, bu değişimin ilk işaretleri olarak kabul ediliyor.

Fiziksel kontrollere olan bu dönüşün, Volkswagen grubuna ait Skoda ve Audi gibi diğer markaların modellerine de yansıması bekleniyor. Güncellenmiş iç mekanlara sahip ilk modellerin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bunlar arasında üretim versiyonu ID.2 ile makyajlı ID.3 ve ID.4 yer alıyor.

TESLA’NIN VİTESİ DİJİTAL EKRANDAN KUMANDA EDİLİYOR

ABD’li üretici Tesla ise araç iç mekanlarında uyguladığı aşırı minimalist tasarımla dikkat çekiyor. Marka bu felsefenin temelinde fonksiyonellik yatığını iddia ediyor. Telsa tasarımcıları geleneksel düğme karmaşasından kurtulup, tüm kontrolleri büyük bir merkezi dokunmatik ekran üzerinden sunarak sürücü dikkatini yolda tutmayı hedeflediklerini söylüyor.

Bu yaklaşım, Tesla'nın otomobilleri tekerlekli bilgisayarlar olarak görme vizyonuyla da uyumlu. Yazılım odaklı kontrol, kablosuz güncellemelerle sürekli yenilik ve gelişim sağlıyor. Ayrıca, daha az fiziksel parça kullanımı, kablolama üretim verimliliği ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

Estetik açıdan modern ve fütüristik bir imaj çizen Tesla, bazı kullanıcılar tarafından “fiziksel düğme eksikliğini” nedeniyle eleştirse de, ABD’li üretici bu tasarım felsefesini markasının ayrılmaz bir parçası olarak lanse ediyor.